El misterioso mensaje de Moyano a Fernández

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El viernes, en la reunión de la CGT, el secretario general de Camioneros, Hugo Moyano le hizo llegar un papelito a Alberto Fernández en pleno acto, como si fueran chicos de secundaria: al recibirlo, el Presidente electo se rió.

¿Qué contenía el misterioso envío? Un reclamo. ¿Cargos en el Gabinete, medidas económicas, aumentos salariales por decreto? No. Se trató de una broma futbolística.

Al ingresar al edificio de Azopardo 802, Fernández le recriminó al camionero que no lo haya felicitado por el triunfo de Argentinos Juniors por 1-0 sobre Independiente.

Como contrapartida, Moyano le replicó: "Vos pagame las tres entradas". El sindicalista, que también preside el club de Avellaneda, contó que suele recibir mensajes del futuro jefe de Estado para que le consiga entradas cada vez que juega el "Bicho" de La Paternal en el estadio "Libertadores de América".



SE DESPIDIO LIPO

Finalizada la reunión de la comisión de Legislación General que arribó a un dictamen de mayoría a favor del proyecto de alquileres, varios diputados y asesores de distintas fuerzas se acercaron al presidente de ese cuerpo, Daniel Lipovetzky, para felicitarlo por su empeño en impulsar el tema hasta el final de su mandato.

El diputado del PRO, que no fue incluido en la lista de legisladores nacionales para renovar su banca, no quería irse del Congreso sin ver culminada una de las iniciativas a la que más energía le puso durante su gestión.

Tras soportar el vacío que le hicieron sus propios compañeros de interbloque en las últimas convocatorias de Legislación General que fracasaron por falta de quórum, casi en soledad logró a último momento encaminar el proyecto hacia el recinto.

No está claro si le alcanzará para llegar a una media sanción, pero le sirvió para llevarse el aplauso de sus pares de la comisión.



MUCHA TENSION

El comentario de la semana en la política santafesina fue que el gobernador Miguel Lifschitz, su sucesor electo, Omar Perotti, y la vicegobernadora electa Alejandra Rodenas, evitaron mostrarse juntos en una actividad institucional de forma adrede.

Ninguno de los tres se hizo presente en la entrega de diplomas a los candidatos provinciales electos el 16 de junio pasado, lo que para no pocos habla a las claras de que la transición entre los dos gobiernos no estaría desarrollándose en buenos términos, por más que desde ambos lados intenten guardar las apariencias.

Para justificar el "faltazo", los tres se escudaron en supuestos compromisos previos de agenda, pero las suspicacias no tardaron en aparecer.



VOLVIO BATMAN

El argentino que se hizo famoso en las redes sociales por darle vida a un "Batman macrista" en Nueva York volvió a hacer de las suyas al grabar un video viral junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en pleno Times Square.

Lo insólito del caso es que después de piropear a la funcionaria definiéndola como "una mujer hermosa, la más linda de la República Argentina", el "Caballero de la Noche" coronó la interpretación con una consigna de claro corte kirchnerista.

"Vamos a volver", dijo desafiante, emulando así el clásico himno de que entonó la militancia kirchnerista durante los últimos cuatro años de "resistencia" en la oposición.



LOS DESPISTO

Cuando los cronistas acreditados en la Cámara de Diputados supieron que Sergio Massa estaba en camino al Congreso para reunirse con el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, se activó de manera inmediata una guardia periodística en el ingreso al Palacio Legislativo.

El líder del Frente Renovador ingresó raudamente por una puerta lateral esquivando el scrum de cronistas que lo aguardaba y subió por el ascensor al encuentro de Monzó.

La guardia se instaló en la puerta de la oficina de Presidencia, pero el tigrense se retiró por una salida alternativa y volvió a eludirlos.

"Después no digan que no los atiendo", lanzó el ex intendente al pasar por la sala de periodistas, casi vacía, porque los cronistas lo seguían aguardando en otro sector del edificio.