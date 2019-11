El título y la Challenger a Salta

Universitario de Salta se consagró campeón por quinta vez del Seven a Side “Ciudad de Rafaela” y se llevó la Copa Challenger, en el marco de la edición 44 que finalizó este domingo ante una muy buena cantidad de público en el predio de la Ruta 70, con la habitual muy buena organización del Círculo Rafaelino de Rugby. El equipo del norte del país se había llevado previamente los torneos de clubes de 2003, 2006, 2007 y 2016, por lo que con la conquista de la víspera llegó a los cinco títulos alternados.

En la final se impuso a otro de los tradicionales animadores y que era el último bicampeón, Atlético del Rosario, por 12 a 7, en una final de buen nivel acorde al prestigio de ambos planteles.

En cuanto a la Copa de Plata, fue para el representativo de Paraná 7, que en la definición se impuso ante Sixty de Resistencia por 19 a 12. En tanto, la Copa de Bronce quedó para San Patricio de Corrientes que venció a Lomas de Posadas por 19 a 10. También el rugby femenino fue para Paraná 7, que en la definición prevaleció ante Jockey de Villa María por 26 a 10. En cuanto a CRAR, su equipo A no pudo en los cuartos de final de la Copa de Oro ante Córdoba Athletic por 21 a 5, y luego en semifinales de Copa de Plata cayó en tiempo extra ante Sixty por 22 a 17.

El equipo rafaelino B cayó en cuartos de Copa de Plata ante Estudiantes 17 a 10, y el C no pudo en la Copa de Bronce con San Patricio, por 31 a 0. Cabe destacar que en la premiación llevada a cabo luego de finalizada la competencia, se reconoció con el premio Fair Play a Sixty.

Este es el resumen de los resultados:

Copa de Bronce: Final: Lomas 10 – San Patricio 19.

Copa de Plata: cuartos de final, Santa Fe Rugby 10 – CRAR 31; Capibá 0 – Sixty 15. Semifinales: CRAR A 17 – Sixty 22 y Paraná “7” 12 – Estudiantes 5.

Final: Sixty 12 – Paraná “7” 19.

Copa de Oro: cuartos de final, Universitario de Salta 33 – Estudiantes 5; Palermo Bajo 5 – Taraguy 38; Atlético del Rosario 21 – Sixty 14 y CRAR A 5 – Córdoba Athletic 21. Semifinales: Universitario de Salta 24 – Taraguy 10 y Atlético del Rosario 7 – Córdoba Athletic 0.

Final: Universitario de Salta 12 – Atlético del Rosario 7.