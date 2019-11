Exitoso Regional

Se llevó a cabo el fin de semana en nuestra ciudad el 6º Torneo Regional de Menores, certamen que forma parte del Calendario Nacional de Menores de la Asociación Argentina de Tenis y está fiscalizado por la Liga de Tenis del Litoral. Fue el Club Atlético de Rafaela la sede de este evento, destacándose desde la entidad organizadora el agradecimiento a Complejo La Cañada que acompañó con sus instalaciones para poder albergar con comodidad a los chicos que nos han visitado en representación de la Liga de Tenis del Litoral, y de la Federación de Entre Ríos, mencionándose también el agradecimiento a la Comisión Asesora Municipal de Deportes.

Se disputaron las categorías de varones y damas en Sub 12 y Sub 14, en pruebas de individuales y de dobles.

Claudio Faya, entrenador de la Escuela del Club Atlético y organizador del torneo, expresó “quiero agradecer por sobremanera a quienes confían en nosotros para organizar estos evento y en quienes nos acompañan en tales fines. Hemos tenido una jornada de muy buen tenis, con buen tiempo y por sobre todas las cosas con un muy buen comportamiento de los chicos a lo largo de todo el torneo”.

En la categoría Sub 14 varones el vencedor fue Giuliano Furlotti, oriundo de Humboldt, que integró este año el equipo argentino de la categoría que quedó entre los ocho primeros del Mundial realizado en República Checa, tras haberse quedado previamente con el Sudamericano. En damas Sub 12 fue segunda Agustina Vottero, una de las jugadoras representantes de La Cañada.

Resultados pruebas individuales y de dobles: Sub 14 varones, 1º Giuliano Furlotti, 2º Benjamin Vignolo. Dobles 14 varones: 1º Gay – Furlotti, 2º Vignolo – Fladung.

Sub 14 damas: 1º Margarita Vazon, 2º Lourdes Arévalo. Dobles 14 damas: 1ª Keser – Tonini, 2ª Driuzzi – Posodonte.

Sub 12 varones: 1º Lorenzo Gini, 2º Manuel Martinengo. Dobles 12 varones: 1º Perlo – Martinengo, 2º Gini – Blanco.

Sub 12 damas: 1ª Katia Bula, 2ª Agustina Vottero.