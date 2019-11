A Boca, el punto le alcanzó para ser líder Deportes 11 de noviembre de 2019 Redacción Por SUPERLIGA

FOTO NA DISCRETO./ En Liniers no se sacaron ventajas.

Boca empató anoche 0 a 0 con Vélez, en un partido friccionado y muy conversado, disputado en Liniers por la decimotercera fecha de la Superliga, y con este resultado le alcanzó para volver a la punta de la tabla de posiciones. El primer tiempo fue pobre, con pocas llegadas de riesgo, mientras que en el complemento ambos levantaron el nivel y generaron algunas situaciones de gol. El elenco de la ribera jugó gran parte del segundo tiempo con un hombre menos, tras sufrir la expulsión del defensor colombiano Frank Fabra, a los 15 minutos, por doble amonestación. Con este resultado, Boca alcanzó los 25 puntos y comparte la punta con Argentinos Juniors y Lanús, mientras que Vélez está un par de escalones más abajo, con 22.



PERDIO RIVER

Rosario Central dio ayer el golpe de la decimotercera fecha de la Superliga, al derrotar como visitante a River por 1 a 0, un resultado que no lograba desde hacía más de 20 años y que privó al "Millonario" de quedar como líder. Si bien tuvo el protagonismo y posesión de la pelota, River pagó carísimo un error del defensor Lucas Martínez Quarta, que fue aprovechado por el delantero Lucas Gamba, a los 30 segundos de iniciado el segundo tiempo.

El "Canalla" de Diego Cocca, que tuvo ataques aislados y esporádicos y sufrió hasta el final por el peso específico de un rival al que le fluyó el juego pero le faltó profundidad, sumó tres puntos clave en su lucha por la permanencia con su segunda victoria en fila. River no pudo aprovechar los tropiezos de Argentinos y Lanús, que siguen un punto por encima, en su penúltimo partido previo a la final de la Copa Libertadores, lo que representa una preocupación para el entrenador Marcelo Gallardo.



SE VIENE LA ACADEMIA

Luego de un fin de semana con derrotas para los equipos de vanguardia, Racing supo sufrir frente a Huracán, y celebró con mucha euforia la victoria por 1 a 0 que lo dejó a un punto de los líderes de la Superliga, pasada la decimotercera fecha. Es que Huracán lo tuvo contra las cuerdas, porque sufrió la anulación de un gol legítimo por parte del árbitro Fernando Rapallini y contó con una inmejorable situación previa al tanto de Racing que tapó el arquero Gabriel Arias. Y a los 30 minutos del complemento, tras una atajada bárbara de Antony Silva sobre un cabezazo de Darío Cvitanich, el otro delantero que había mandado a la cancha Eduardo Coudet, Nicolás Reniero, empujó de cabeza para hacer explotar el "Cilindro" de Avellaneda.

Así, Reniero, que venía de anotar en la igualdad frente a Patronato, le dio una victoria clave a Racing, que descontó y quedó como escolta, a un punto de los líderes Argentinos y Lanús. El "Globo", por su parte, tuvo una aplicación táctica envidiable durante 75 minutos, pero luego se descontroló y sufrió las expulsiones de Carlos Araujo y Lucas Merolla, en un tumulto en el que también estuvieron involucrados Cvitanich y Reniero, antes de ver consumada su segunda derrota en fila.



SE RECUPERO NEWELL'S

Tras dos derrotas consecutivas Newell´s Old Boys consiguió un importante desahogo al imponerse a un tibio Defensa y Justicia por 2 a 0, al cabo de un discreto encuentro disputado en el Parque Independencia. Maximiliano Rodríguez, a los 2 minutos del primer tiempo mediante un penal, inauguró el marcador, en tanto que Mauro Formica, a los 43 del mismo período, aumentó las cifras para el conjunto de Frank Kudelka.

La racha desfavorable que acarreaba el elenco rosarino después de un promisorio inicio del torneo, halló un esperado bálsamo en el Parque Independencia.



GOLEO GIMNASIA

Luego del duro golpe en el clásico de La Plata, el Gimnasia de Diego Maradona tuvo la mejor reacción al golear como visitante a Aldosivi en Mar del Plata por 3 a 0, que le permitió descontarle puntos a un rival directo en la lucha por la permanencia en la Superliga. En el estadio "José María Minella" y con hinchas de ambos equipos, el "Lobo" supo sufrir en el inicio del partido, pero luego hizo los méritos necesarios para irse al descanso en ventaja y rematarlo en el complemento.

El defensor Maximiliano Coronel, a la salida de un tiro libre, y el mediocampista Eric Ramírez, al culminar un contragolpe, anotaron los goles del "Lobo", a los 24 y 34 minutos de la primera mitad, respectivamente. Después, ante la desesperación de Aldosivi, de contragolpe Gimnasia hizo mucho daño y encima fue beneficiado por inexistente penal sancionado por el árbitro Darío Herrera sobre Eric Ramírez. Matías García, la figura de la cancha, fue el encargado de cambiar por gol y hacer festejar a Gimnasia.

La victoria, igualmente, no sacó al equipo de Maradona del último lugar en la tabla de promedios, pero sí le permitió descontar sobre Aldosivi, un rival directo, que si bien divide por menos temporadas, quedó justo encima del "Lobo".