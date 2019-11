El análisis de Otta tras el empate en Campana Deportes 11 de noviembre de 2019 Redacción Por “Nos quedamos con la sensación amarga de haber podido ganar el partido y no lo pudimos hacer”, apuntó el DT de la "Crema".

FOTO ARCHIVO WALTER OTTA. / “Siempre el camino es ganar, pero cuando no lo podés hacer está bueno no perder porque sumás y de visitante".

Si Atlético sumó un punto o perdió dos, el torneo se lo hará saber; lo cierto es que por cómo se había dado el primer tiempo y la ventaja de jugar con uno de más todo el complemento hacía suponer que el trámite terminaría siendo favorable para los rafaelinos. No pasó eso. La ‘Crema’ no pudo vulnerar a Villa Dálmine, terminaron igualando sin goles y el equipo dirigido por Walter Nicolás Otta se volvió de Campana con un punto.

“La bronca es que no pudimos ganarlo, sumar de visitante siempre en la previa es bueno pero por cómo se da el partido creíamos que en el ST y con uno más lo podríamos haber ganado, lo positivo es que sumamos de visitante, no nos hicieron goles, pero tenemos que quedarnos también con lo negativo y tenemos toda la semana para trabajar y corregir”, expresó Otta en conferencia de prensa.

Sobre el análisis mismo del encuentro, el DT albiceleste apuntó: “No pudimos marcar ese gol, erramos en la última puntada, buscamos por afuera, tratar de desdoblar y aprovechar el hombre de más pero se cerraron bien y no terminamos encontrando el último pase o el último centro bueno y lamentablemente las que tuvimos las fallamos, el cabezazo de Bonansea, el de Protti, no pudimos convertir. Creíamos que en el ST lo podíamos ganar pero no se nos dio”.

El objetivo en los tres compromisos que le quedan a la ‘Crema’ para cerrar el año es terminar entre los siete primeros para meterse en la Copa Argentina 2020, y si es entre los cuatro de la Zona B mucho mejor. “Siempre el camino es ganar, pero cuando no lo podes hacer esta bueno no perder porque sumas, estamos de visitante y este punto lo tenemos que hacer valer en casa ante un rival muy difícil, complicado como lo es Sarmiento pero nosotros también demostramos que somos un rival difícil y complicado para todos. Trataremos de ganar en casa y hacer valer el punto que conseguimos afuera”, confesó Otta.

Por último, el entrenador de Atlético hizo referencia a las variantes que realizó: “Los cambios nos venían dando soluciones, en esta ocasión no fue así y nos quedamos con la sensación amarga de haber podido ganar el partido y no lo pudimos hacer. Es bueno para nosotros suma”.