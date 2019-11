Advierten sobre un nuevo apagón Nacionales 11 de noviembre de 2019 Redacción Por ENTRE RIOS Y SANTA FE

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El ex titular de Salto Grande y de Enersa, Juan Carlos Chagas, advirtió que si no se realizan tareas de apuntalamiento en una antigua torre de alta tensión emplazada al borde del río Paraná, se acelera el peligro de derrumbe y podría producirse un "apagón en Entre Ríos y Santa Fe".

"Si esa torre sale de servicio afectaría el normal suministro de energía en esas provincias y constituiría un peligro para los pobladores de la zona, navegantes y transeúntes ribereños", sostuvo Chagas.

Sobre la red entrerriana, sostuvo que si bien con la puesta en funcionamiento de la torre de entre 500 y 132 kw Gran Paraná y complementarias, el abastecimiento pasa a estar cubierto desde la propia generación de Salto Grande, la antigua torre -cuyas líneas cruzan a Santa Fe- debe permanecer en buen estado y con un adecuado mantenimiento para brindar las máximas garantías de estabilidad y fiabilidad".

"No puede erigirse en un monumento al abandono", advirtió el especialista, en un comunicado.

Recordó el "antecedente del inédito e histórico apagón que dejó sin energía a toda la Argentina y países vecinos el 16 de junio último, adjudicado a fallas del sistema interconectado nacional".

Sostuvo que las causas de ese apagón "aún no han sido debidamente explicadas ni probadas por las autoridades nacionales competentes, que solo aportaron confusión y desconcierto".

"Lo único que quedó claro es la vulnerabilidad del sistema, concesionado en su operación y mantenimiento a la empresa Transener", señaló.

Dijo que existe una "permanente erosión al pie de la barranca, agravada por las frecuentes y extraordinarias crecientes y bajantes del Río Paraná, que socavan aceleradamente su base de sustentación y amenazan la verticalidad de su eje central".