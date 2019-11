Mauro Perassi, primer campeón de la temporada en el Car Show Deportes 11 de noviembre de 2019 Por Víctor Hugo Fux Leer mas ...

Ver galería 1 / 2 - FOTO LA OPINION MAURO PERASSI. Saluda luego de coronarse con el Fairlane en el TC 4000 SS. FOTO HERNAN RODRIGUEZ PODIO. Martín Mansilla, Germán Borgnino y Joaquín Trotti en el TFS Standard.

Tras disputarse ayer el "Premio Pre-Coronación" en el circuito "Ing. Juan R. Báscolo" del autódromo local, el Car Show Santafesino consagró a su primer campeón de la temporada 2019.

Con su tercer puesto en la final del TC 4000 SS, el piloto feliciano Mauro Perassi, con el Fairlane número 6, estableció una diferencia indescontable respecto de su inmediato escolta, Héctor Faín.

En la competencia final realizada en el trazado rafaelino, Perassi debió largar desde el último cajón de la grilla, como consecuencia de los problemas que lo relegaron en su serie.

Progresivamente fue avanzando, hasta finalizar tercero y sumar los puntos necesarios para festejar anticipadamente la obtención de su primer título en la categoría más importante de la provincia.

La carrera fue ganada de manera inobjetable por Fabio Canciani, seguido por Faín (los dos con Falcon), quienes festejaron en el podio junto a Perassi.

El flamante monarca, oriundo de la localidad de Felicia, mostró una notable regularidad a lo largo del torneo y eso le permitió quedarse con la corona una fecha antes del cierre de la actividad, que en principio se desarrollará el fin de semana del 14 y 15 en el autódromo de San Jorge.

En las otras cinco divisionales, los campeonatos se definirán en el "Premio Coronación", que por lo apuntado generará una marcada expectativa, teniendo en cuenta que si bien algunos pilotos disponen de muy buenas chances, en otros las posiciones están muy apretadas.

Además de la victoria de Canciani en el TC 4000 SS, también se impusieron ayer en esta ciudad Luis Cifre en Fiat 600 TS, Germán Borgnino (el rafaelino debutó con un Duna en el TFS Standard), Gaspar Chansard en Fórmula 3 Santafesina, Ignacio Haroian (Uno) en Turismo Fiat Santafesino y Emiliano Urquiza (Clio) en TS 1800.



LOS RESULTADOS

Las clasificaciones registradas en las seis finales disputadas ayer se resumen en el siguiente informe:



Fiat 600 TS (14 vueltas): 1º Luis Cifre, en 20m12s536, a un promedio de 126,776 Km/h; 2º Nicolás Perren a 5s875; 3º Nicolás Aimar a 6s113; 4º Federico Mansilla a 6s502; 5º Claudio Zanatta a 8s731; 6º Fabricio Trotti a 8s865; 7º Gonzalo Lazzarotto a 8s908; 8º Federico Sabá a 25s992; 9º Alejandro Cipolat a 27s266; 10º Ezequiel Trulié a 46s824; 11º Ezequiel Páez a 49s210; 12º Emiliano Sosa a 1m25s528; 13º Sergio Baima a 1m26s944... no clasificó Javier Melidoro.



TFS Standard (14 vueltas): 1º Germán Borgnino (Duna), en 21m52s536, a un promedio de 117,117 Km/h; 2º Joaquín Trotti (Uno) a 298 milésimas; 3º Martín Mansilla (Uno) a 911; 4º Santiago Migliore (Uno) a 1s754; 5º Sergio Toledo (Uno) a 2s158; 6º Mauricio Luciano (Uno) a 7s084; 7º Daniel Rolle (Uno) a 7s552; 8º Damián Ghione (Duna) a 7s722; 9º Simón Cifre (Uno) a 13s011... no clasificaron Iván Hernández, Diego Borgo, Claudio Saccone y Thomas Arcari.



Fórmula 3 Santafesina (14 vueltas - segunda final): 1º Gaspar Chansard, en 16m56s442, a un promedio de 151,233 Km/h; 2º Alfredo Esterkin a 1s225; 3º Manuel Macarro a 4s190; 4º Joaquín Ricciotti a 10s882; 5º Emmanuel Saboretti a 12s892; 6º Esteban Zuberbühler a 13s308; 7º Fabián Mainero a 14s327; 8º Martín Chialvo a 15s938; 9º Ignacio Faín a 16s386; 10º Marcos Karlen a 16s417; 11º Tomás Campra a 20s592 y 12º Leonardo Petrolati a 26s876.



Turismo Fiat Santafesino (16 vueltas): 1º Ignacio Haroián (Uno), en 18m32s014, a un promedio de 132,381 Km/h; 2º Mauricio Márquez (Uno) a 212 milésimas; 3º Alejandro Minen (Uno) a 13s230; 4º Ezequiel González (Uno) a 13s339; 5º José Luis Costamagna (Duna) a 13s776; 6º Marcelo Romero (Palio) a 36s852; 7º Marcelo Gauchat (128) a 39s665; 8º Carlos Irigoyen (Uno) a 53s509; 9º Francisco Caffaratti (Uno) a 1 vuelta... no clasificaron Matías Clapier (Uno) y Máximo Gauchat (Uno).



TC 4000 SS (16 vueltas): 1º Fabio Canciani (Falcon), en 20m54s873, a un promedio de 139,998 Km/h; 2º Héctor Faín (Falcon) a 951 milésimas; 3º Mauro Perassi (Fairlane) a 14s400; 4º Juan Carlos Demonte (Chevy) a 17s685; 5º Mario Belich (Falcon) a 26s164; 6º Ezequiel Perren (Falcon) a 38s387; 7º Oscar Garmaz (Falcon) a 39s066; 8º Fernando Villa (Falcon) a 1m18s835; 9º Brian Perino (Falcon) a 5 vueltas... no clasificó Juan Pablo Massello (Falcon).



TS 1800 (16 vueltas): 1º Emiliano Urquiza (Clio), en 24m55s835, a un promedio de 117,446 Km/h; 2º Guillermo Cavigliasso (Onix) a 761 milésimas; 3º Diego Rossi (Onix) a 1s378; 4º Juan Manuel Machado (208) a 4s164; 5º Andrés Gómez Luna (Kinetic) a 4 vueltas... no clasificaron Martín Ferrero (Clio), Lucas Huser (Clio), Fernando Vallero (Trend), Juan Ignacio Canela (Clio)... fue excluido Santiago Trípodi (Etios).