Crisis en Bolivia Internacionales 10 de noviembre de 2019 Redacción Por

El presidente de Bolivia. Evo Morales, convocó ayer a partidos opositores a un diálogo para "pacificar" el país, en el que no incluyó a los comités cívicos regionales que asedian a su Gobierno, en medio de la tensión por una serie de motines policiales.

"Convoco con una agenda abierta para pacificar Bolivia. Convoco de manera urgente, inmediata, después de esta rueda de prensa", expresó el presidente boliviano en un mensaje el país.

Morales incluyó en la convocatoria "a los partidos que han obtenido asambleístas en las últimas elecciones nacionales": Comunidad Ciudadana (CC), el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Bolivia Dice No (BDN) y el MAS. El mandatario no emitió el mensaje desde la Casa de Gobierno, como habitualmente, sino desde un hangar de la base de la Fuerza Aérea de El Alto.

Por otro lado, Morales también pidió que retomen sus labores los policías que decidieron este viernes amotinarse.