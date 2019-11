CRAR puso en marcha su tradicional "fiesta" Deportes 10 de noviembre de 2019 Redacción Por Con las cuatro propuestas de juego reducido se vivió una primera jornada a pleno en el Círculo Rafaelino de Rugby. El Verde se metió con su equipo principal a Copa de Oro donde hoy enfrentará a Córdoba Athletic.

FOTO M. LIOTTA NO LO DETIENEN. / Leo Sabellotti se escapa y se va directo al ingoal rival. CRAR A se metió en Copa de Oro. FOTO M. LIOTTA BUEN MARCO. / El público acompañó en la primera jornada del Seven de CRAR.

Se puso en marcha la cuadragésima cuarta edición del Seven a Side Ciudad de Rafaela. Ayer comenzó uno de los torneos más tradicionales del interior del país con la participación de 18 equipos.

Para jugar, este domingo, Copa de Oro se clasificaron: Universitario de Salta, Estudiantes de Paraná, Palermo Bajo, Taraguy, Atlético del Rosario, Sixty RC, CRAR A y Córdoba Athletic.

En Copa de Plata quedaron Santa Fe RC, Capibá, Paraná VII y CRAR B, todos, esperando rivales que serán los perdedores de cuartos de final de Oro.

En Copa de Bronce, jugarán en cuartos CRAR C vs San Patricio; el ganador irá con Jockey Villa María. En la otra llave, Brown de San Vicente vs Colegio del Sur, esperando en semis Lomas.

En lo que fue el primer día de competencia del Seven de Mayores de CRAR se conformaron seis zonas de tres equipos cada una y cada elenco disputó dos partidos.

Por segundo año consecutivo tuvo lugar el torneo de Juveniles, a un día de competencia, el cual fue ganado por uno de los equipos de Paraná Rowing, el vencer en la final a CRAR por 31 a 17. Del certamen participaron el club local con dos equipos, Rowing con cuatro, Santa Fe Rugby Club con dos, Capibá y Combinado 7.

El Rugby Femenino también tuvo acción, como así también el séptimo torneo de Seven de Hockey Femenino. Hoy se jugarán las definiciones.

En este primer día del Seven la concurrencia del público fue estupenda y se espera para este domingo, donde se jugarán las instancias finales, unos Parques de CRAR colmados. El kick off para la jornada del domingo es a las 13.00



Los resultados del día sábado, en el torneo tradicional de clubes: Jockey de Villa María 12 vs Taraguy 26, San Patricio 0 vs Paraná VII 34, Brown San Vicente 12 vs CRAR B 15, Colegio del Sur 0 vs Santa Fe RC 28, Sixty RC 29 vs Lomas 7, Capibá RC 21 vs CRAR C 5, Estudiantes Paraná 14 vs Taraguy 21, Palermo Bajo 26 vs Paraná VII 7, Atlético del Rosario 35 vs CRAR B 0, Córdoba Athletic 19 vs Santa Fe RC 0, CRAR A 40 vs Lomas 7, UNI de Salta 33 vs CRAR C 5, Estudiantes Paraná 28 vs Jockey Villa María 17, Palermo Bajo 26 vs San Patricio 0, Atlético del Rosario 36 vs Brown San Vicente 0, Córdoba Athletic 26 vs Colegio del Sur 12, CRAR A 21 vs Sixty RC 19, UNI de Salta 41 vs Capibá RC 0.