Ganó San Lorenzo y también el "Rojo" Deportes 10 de noviembre de 2019 Redacción Por SUPERLIGA

FOTO WEB FESTEJO. / El Cuervo le ganó a Argentinos.

Independiente logró un importante impulso en su objetivo de pelear el torneo al imponerse al muy pobre Godoy Cruz por 2 a 1, al cabo de un aceptable encuentro disputado anoche en Mendoza, en el marco de la decimotercera jornada de la Superliga.

Santiago "Morro" García, a los 12 minutos del primer tiempo, inauguró el score para el anfitrión. Ya en el complemento, Miguel Jacquet, en contra de su valla a los 14, niveló las acciones para la visita, en tanto que Silvio Romero, a los 19 minutos y mediante la ejecución de un tiro penal, dio vuelta el marcador para el "Rey de Copas". El cuadro cuyano terminó con un hombre menos por la expulsión de Tomás Cardona, a los 15 del segundo tiempo.

Por su parte, Argentinos, uno de los líderes al iniciar la decimotercera fecha, desaprovechó la caída de Lanús al perder sin atenuantes en su visita a San Lorenzo por 3 a 0, que recuperó la memoria en la víspera de recibir a Néstor Gorosito como nuevo entrenador. ¿Los goles? Rodríguez (20m), Gaich (26m) y Romero (47m), de penal.



Otros resultados: Lanús 0 - Banfield 1 (51m Carranza), Central Córdoba 3 (46m Bay, 72m Herrera y 89m Rodríguez, ambos de penal) - Patronato 2 (27m y 63m Tarragona).



Juegan hoy: 11 hs River vs Rosario Central, 13:15 hs Aldosivi vs Gimnasia, 15:30 hs Newell's vs Defensa y Justicia, 17:45 hs Racing vs Huracán, 20 hs Vélez vs Boca.