Los otros partidos

Deportes 10 de noviembre de 2019

Temperley venció ayer 1 a 0 a Platense en Vicente López y lo privó de acercarse a Atlanta, el puntero de la Zona A de la Primera Nacional.

En un partido válido por la duodécima fecha de la categoría, el "Celeste" ganó gracias al gol de Nicolás Messiniti, a los 18 del primer tiempo, y por la buena actuación de su arquero Matías Castro.

Por su parte, Nueva Chicago consiguió su primer triunfo al vencer 2 a 1 a Estudiantes de Buenos Aires. El "Torito" abrió el marcador a través de Gonzalo Miceli, a los 9 minutos del primer tiempo, pero el "Pincha" empató gracias a un gol de Gonzalo Vivas, en contra, a los 45. Sin embargo, a los 7 del complemento, Valentín Viola marcó el tanto de la victoria.

En otros partidos: Ferro 0 - Agropecuario 1 (86m Comachi), Alvarado 2 (68m Rivero y 83m Bracamonte) - Mitre 0.



POR LA ZONA B



Almagro derrotó 1 a 0 a All Boys, dejó la última posición de la Zona B y relegó a su rival a ese puesto, que comparte con Brown de Adrogué. El único gol del encuentro lo convirtió Juan Manuel "Burrito" Martínez, al minuto del primer tiempo. Por la misma zona, Instituto venció 2 a 0 a Ramón Santamarina y escaló varios puestos. El autor de los dos goles fue Mateo Bajamich, a los 2 y 18 minutos del complemento.



JUEGAN HOY



La 12° fecha seguirá este domingo. Zona A: 14.30 (tv) Atlanta vs Barracas Central, 15.45hs (tv) Brown (PM) vs Belgrano, 18hs Ind. Rivadavia vs Dep. Morón. Zona B: 15.30hs Brown (A) vs Gimnasia Mendoza, 18hs San Martín (T) vs Gimansia (J).