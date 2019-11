Atlético se trajo un punto de Campana Deportes 10 de noviembre de 2019 Redacción Por La “Crema” y Villa Dálmine terminaron como empezaron: 0 a 0. Insinuaron un partido abierto pero terminaron sin abrir el marcador. Al elenco de Otta le anularon, mal, un gol en el primer tiempo y el conjunto local jugó prácticamente todo el complemento con uno menos.

FOTO PRENSA V. DÁLMINE TERMINARON A MANO. / Atlético jugó todo el complemento con uno de mas pero no supo sacar diferencias y terminaron como empezaron.

Atlético de Rafaela y Villa Dálmine igualaron ayer 0 a 0, en Campana, en un entretenido partido válido por la décimo segunda fecha de la Primera Nacional, en su Zona B.

El encuentro fue protagonizado por dos equipos que insinuaron fútbol abierto y ofensivo, pero que luego no cumplieron las expectativas en el arco rival.

En un partido intenso pero con altibajos, el equipo rafaelino impuso un ligero dominio en el juego. A la ‘Crema’ le anularon, mal, un gol de Ijiel Protti, en el primer tiempo, por una posición adelantada que no existió. Incluso, los dirigidos por Walter Nicolás Otta jugaron prácticamente todo el complemento con uno de más, tras la expulsión del defensor Gastón Martínez, pero no supo aprovechar la diferencia numérica en el terreno de juego.

La primera situación clara la tuvo el conjunto local. Lucas Cuevas encontró mal parada a la defensa de Atlético y remató apenas por encima del travesaño. La respuesta no tardó en llegar y Leo Acosta, con un buen remate, exigió al arquero rival que contuvo sin demasiados inconvenientes.

Con el correr de los minutos la intensidad fue disminuyendo. Así y todo la última de la primera parte fue para los rafaelinos. Alan Bonansea le ganó bien la posición a su marcador pero no estuvo certero a la hora de definir y su remate se fue desviado.

Ya en el complemento, y cuando la visita jugaba con uno de más, Ijiel Protti metió un centro preciso para la aparición de Bonansea que no pudo definir de cabeza.

Los de Bovaglio también tuvieron la suya. Germán Lesman quedó solo frente a Nereo Fernández pero su lentitud y falta de puntería le facilitaron las cosas al fondo celeste.

Con este punto Atlético alcanzó las 17 unidades en la tabla y ocupa el cuarto puesto, mientras que el ‘Viola’ llegó a 15.

La próxima presentación del conjunto ‘albiceleste’ será el sábado 16 recibiendo en el Monumental de Alberdi a Sarmiento de Junín (escolta del líder San Martín de Tucumán), desde las 19.10 hs. y televisado por TyC Sports.



Las formaciones y síntesis del encuentro:



Villa Dálmine: Juan Marcelo Ojeda; Nicolás Sansotre, Alejandro Maciel, Gastón Martínez y Nahuel Banegas; Lucas Cuevas (78m David Gallardo), Matías Ballini, Facundo Affranchino (25m Nicolás Del Priore); Brian Orosco; Alvaro Vliez (50m Juan Ignacio Alvacete) y Germán Lesman. Suplentes: Juan Ignacio Dobboletta, Santiago Moyano, Fabricio Brener y Marcos Arturia. DT: Lucas Bovaglio.



Atlético de Rafaela: Nereo Fernández; Lucas Blondel, Alexis Niz, Sergio Rodríguez e Ignacio Liporace; Junior Mendieta (78m Enzo Copetti), Reinaldo Alderete, Renso Pérez y Leonardo Acosta (59m Joaquín Quinteros) Ijiel Protti y Alan Bonansea (81m Denis Stracqualursi). Suplentes: Nahuel Pezzini, Stéfano Brundo, Mauro Marconato, Facundo Britos. DT: Walter Nicolás Otta.



Goles: no hubo.

Incidencia: ST 1m Expulsado Gastón Martínez (VD).



Estadio: El Coliseo de Mitre y Pucci.

Árbitro: Lucas Novelli.

Asistentes: Roque Narváez y Eugenia Rocco.