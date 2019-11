Colón no pudo en la final y el título fue para los ecuatorianos Deportes 10 de noviembre de 2019 Redacción Por COPA SUDAMERICANA

FOTO WEB NO PUDO. / El "Sabalero" entregó todo pero cayó ante Independiente del Valle.

A pesar de haber mostrado amor propio hasta el último momento, Colón de Santa Fe no pudo ganar su primer título al perder 3 a 1 frente a Independiente del Valle, que se consagró campeón de la Copa Sudamericana, en un partido disputado en La Nueva Olla de Asunción.

El equipo ecuatoriano se adelantó en el marcador con goles de Fernando León y Jhon Sánchez, a los 25 y 42 minutos del primer tiempo.

En el complemento, el "Sabalero" mejoró su rendimiento, pero recién descontó a los 44 a través de Wilfredo Olivera y terminó por llenar de centros el área de su rival.

Cuando el conjunto argentino ya estaba volcado decididamente en ofensiva, a los 50, Cristian Dájome sentenció la historia.

A los 9 del segundo tiempo, Jorge Pinos le atajó un penal al "Pulga" Rodríguez, que pudo haber cambiado la historia.

El partido estuvo detenido durante 45 minutos en la primera parte debido a que llovía tanto que el árbitro Raphael Claus decidió, con mucho tino, parar el juego debido a que la pelota apenas podía rodar.



Colón 1-Independiente del Valle 3



Estadio: La Nueva Olla (Asunción). Árbitro: Raphael Claus (BRA).



Colón: Leonardo Burián; Alex Vigo (66m Ortega), Guillermo Ortiz, Emanuel Olivera, Gonzalo Escobar (69m Esparza); Fernando Zuqui, Christian Bernardi (76m Chancalay), Federico Lértora, Marcelo Estigarribia; Luis Rodríguez y Wilson Morelo. DT: Pablo Lavallén.



Independiente del Valle: Jorge Pinos; Anthony Landazury, Fernando León, Richard Schunke, Luis Segovia; Alan Franco, Cristian Pellerano, Efrén Mera (79m Garces); Cristian Dájome, Gabriel Torres (85m Corozo) y Jhon Sánchez (74m Cabeza). DT: Miguel Rodríguez.



Goles: PT 25m León (I), 42m Sánchez (I); ST Olivera (C), 50m Dájome.

Incidencia en el ST: 9m Pinos le atajó un penal a Rodríguez (C) .