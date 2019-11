¡Ferro quiere gritar campeón! Deportes 10 de noviembre de 2019 Redacción Por En Los Nogales recibe a Argentino Quilmes y con un triunfo se quedará con el título del Clausura de Primera A. Si el CAFE no gana, el que festejará es 9 de Julio, que el viernes derrotó a Unión en Sunchales y saltó a la punta. Se juegan las semis de vuelta en la B.

FOTO ARCHIVO POR LA GLORIA. / Ferrocarril del Estado sabe que está a un triunfo de dar la vuelta olímpica, se juega todo ante el "Cervecero".

Está muy cerca, sólo le falta la puntada final. Ferrocarril del Estado recibirá a Argentino Quilmes y depende de sí mismo para gritar campeón, ya que si consigue los tres puntos superará en las tabla a 9 de Julio, que el viernes ganó en Sunchales, y se quedará con el Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol.

El único resultado que le sirve al elenco de barrio Los Nogales es la victoria, de lo contrario, serán los ‘Julienses’ los que celebren el título, serán los campeones Absolutos (ya ganaron el Apertura) y no habrá cuadrangular final entre los mejores cuatro para definir al mejor de la temporada 2019 del fútbol doméstico.

Los dirigidos por el ‘Bocha’ Born suman una interesante racha de once juegos sin derrota. Vienen de ganarle 1-0 a Brown en San Vicente y sueñan con dar la vuelta olímpica que tanto se les posterga.



Los que ya jugaron: Atlético de Rafaela 0 – Brown de San Vicente 2, Talleres María Juana 0 – Deportivo Tacural 2, Florida de Clucellas 1 – Deportivo Ramona 2, Sportivo Norte 3 – Peñarol 1 , Unión de Sunchales 0 – 9 de Julio 2.



Juegan hoy a las 16 hs (Reservas 14:30 hs): Ferrocarril del Estado vs Argentino Quilmes (Guillermo Vacarone), Ben Hur vs Dep. Libertad (Claudio González).



EN RESERVA. Este domingo se puede definir el campeón, como así también se podría dar un doble empate. El líder es Atlético con 28 unidades, pero Ben Hur (27) tiene la gran chance de arrebatarle el primer puesto si es que le gana al Deportivo Libertad (25), que llega con la única aspiración de ganarle al ‘Lobo’ y jugar un desempate ante la ‘Crema’. Si empatan en barrio Parque, la ‘BH’ alcanzará la línea de Atlético y también deberían desempatar entre ambos el primer puesto. El campeón del Apertura fue Atlético de Rafaela.



PRIMERA B

Este domingo se conocerán los finalistas de la Primera B, en busca del ascenso. Se jugarán las revanchas de la siguiente forma: Zona Norte: Primera 16 hs, Independiente Ataliva vs Deportivo Aldao (Sebastián Garetto) (Ida: 1-2); en Reserva, 14:30 hs, lo harán Dep. Bella Italia vs Moreno (1-2). La otra semi será: Sp. Roca vs Independiente San Cristóbal (Javier Simoncini) (Ida: 2-0). Reserva: Sp. Roca vs Independiente San Cristóbal (0-0). En los mismos horarios.

Por el lado de la Zona Sur se jugará la final de Reserva entre Sportivo Santa Clara y Bochazo (Facundo García).



EL FEMENINO

Este domingo se reanudará la actividad del torneo Clausura con la quinta fecha. En el estadio Germán Soltermam se jugarán los siguientes encuentros: 9 hs Reserva Arg. Vila vs Def. de Frontera, 10:30 hs Primera Arg. Vila vs Def. de Frontera, 12 hs Primera 9 de Julio vs Libertad. En el predio del Autódromo lo harán: 15 hs Reserva Sportivo Norte vs La Hidráulica, 16:30 hs Reserva Atlético de Rafaela vs Ben Hur, 18hs Primera Sportivo Norte vs La Hidráulica, 19.30hs Primera Atlético de Rafaela vs Ben Hur.