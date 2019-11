Ardusso-Ponce de León, en una gran jornada de Renault

El binomio integrado por Facundo Ardusso y Gabriel Ponce de León, con el Fluence del Renault Sport, se quedó con el mejor tiempo en la clasificación de los "200 Kilómetros" de Buenos Aires, competencia válida por la décima fecha de la temporada del Súper TC2000 y que se lleva a cabo en el circuito número 9 del autódromo "Oscar y Juan Gálvez".

Leonel Pernía - Damián Fineschi y Matías Milla - Franco Vivian completaron el triplete de la marca francesa, que se perfila con muy buenas posibilidades en la prueba más importante del calendario.

Los invitados fueron los encargados de abrir el fuego. Allí, Fineschi marcó un tiempo de 1m19s857 para quedarse con lo mejor.

El piloto de Lanús superó por 23 centésimas a Ponce de León y por 25 a Vivian, mientras que Emiliano Spataro y Franco Girolami se metieron cuarto y quinto, respectivamente.

Luego fue el turno de los titulares, con Chevrolet intentando volver al mando de los cronometrajes de la mano de Agustín Canapino y Bernardo Llaver, pero los Renault tenían decidido quedarse bien arriba y lo pudieron hacer al cabo de la tanda decisiva.

Incluso, los pilotos de los Cruze se vieron superados en la tabla acumulada por el Toyota Corolla de Julián Santero, que se ubicó cuarto en la general.

En definitiva, Ardusso y Ponce de León se quedaron con lo mejor, empleando en la sumatoria 2m39s597, para relegar a Pernía y Fineschi por solamente 169 milésimas, en tanto que completó el dominio de la marca del "rombo" la dupla conformada por Milla y Vivian a 512.

Clasificación: 1º Facundo Ardusso - Gabriel Ponce de León (Fluence), en 2m39s598; 2º Leonel Pernía - Damián Fineschi (Fluence) a 169 milésimas; 3º Matías Milla - Franco Vivian (Fluence) a 512; 4º Julián Santero - Emiliano Spataro (Corolla) a 1s164; 5º Agustín Canapino - Franco Girolami (Cruze) a 1s271; 6º Marcelo Ciarrocchi - José Manuel Sapag (C4 Lounge) a 1s285; 7º Bernardo Llaver - Lucas Colombo Russell (Cruze) a 1s645; 8º Matías Rossi - Santiago Urrutia (Corolla) a 1s714; 9º Mariano Werner - Mauricio Lambiris (Tipo) a 2s199; 10º Facundo Chapur - Matías Cravero (C4 Lounge) a 2s354; 11º Mariano Altuna - Manuel Luque (Corolla) a 2s433; 12º Matías Muñoz Marchesi - Juan Cruz Alvarez (Tipo) a 2s444; 13º Juan Angel Rosso - Néstor Girolami (All New Civic) a 2s476; 14º José Manuel Urcera - Emanuel Moriatis (All New Civic) a 2s544; 15º Facundo Conta - Gregorio Conta (Fluence) a 2s547; 16º Ricardo Risatti - Martín Chialvo (All New Civic) a 2s552; 17º Tomás Gagliardi Genné - Antonino García (Cruze) a 2s647; 18º Fabián Yannantuoni - Juan Bautista De Benedictis (Tipo) a 3s117 y 19º Bruno Armellini - Sebastián Peluso (Cruze) a 4s175.

Cronograma: esta mañana a las 11:20 se iniciarán los "200 Kilómetros" de Buenos Aires, sobre 60 vueltas, para totalizar 201,180 kilómetros o 90' de duración como máximo.



GANO MARQUES

También hubo actividad en la jornada sabatina para la Fórmula Renault 2.0, ganando la competencia Facundo Marques, quien festejó en el podio con sus escoltas Lautaro Piñeiro y Tobías Martínez.

Final (14 vueltas): 1º Facundo Marques, en 26m19s916; 2º Lautaro Piñeiro a 1s161; 3º Tobías Martínez a 1s405; 4º Mateo Polakovich a 1s870; 5º Eduardo Moreno a 2s591; 6º Guido Moggia a 3s380; 7º Jeremías Olmedo a 4s139; 8º Julián Módica a 5s197; 9º Jorge Barrio y 10º Lucas Longhi a 5s781.