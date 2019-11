Servicios diferenciados por el día del empleado municipal Locales 10 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

La Municipalidad de Rafaela, a través de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos, comunica que con motivo de celebrarse el Día del Empleado Municipal, este lunes 11, ha dispuesto un cronograma especial para sus servicios. Los mismos se detallan a continuación:

* La Recolección Domiciliaria no se prestará el domingo 10, retomándose el lunes 11, a partir de las 21, con los residuos recuperables.

* Los Minibuses circularán con frecuencia correspondiente a los días feriados. En este caso, la línea 1, lo hará cada 30 minutos; línea 2, cada 45 minutos; línea 3; cada 45 minutos; línea 4, cada 30 minutos; línea 5, cada 30 minutos. Es importante destacar que el servicio se iniciará a partir de las 07:00.

* La Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC) no funcionará durante el lunes 11.

* El Cementerio Municipal se encontrará abierto. La administración estará cerrada. Habrá una guardia mínima en caso de sepelio.

* La Estación de Residuos Clasificados (ERC), ubicada frente al Cementerio, funcionará normalmente de 7 a 19.

* El Complejo Ambiental Rafaela cerrará sus puertas el lunes 11, volviendo a la actividad el martes 12.

* El dispositivo de servicios Rafaela en Acción no atenderá el lunes 11, retomando el martes 12.

* Instituciones educativas y culturales municipales no tendrán actividades durante el lunes 11.

* En el Edificio Municipal y todas las oficinas dependientes del Municipio no habrá atención al público el lunes 11. El ritmo habitual volverá el martes 12.