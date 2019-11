Diálogo de una hora con Macron Nacionales 10 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 10 (NA).- El presidente electo, Alberto Fernández, lamentó ayer que "el continente no pasa el mejor momento, sin ninguna duda" y llamó a "poner de pie a América Latina", así como también contó que charló durante "una hora" con el mandatario francés, Emmanuel Macron, sobre los problemas de la región.

"El continente no pasa el mejor momento, sin ninguna duda", sostuvo el futuro mandatario en su discurso en el segundo encuentro del Grupo de Puebla, que se lleva a cabo en el Hotel Emperador. En ese marco, el líder del Frente de Todos remarcó que "los mejores vínculos políticos nacen de los mejores vínculos personales" y celebró la liberación del expresidente de Brasil Luiz Inácio "Lula" Da Silva: "Estoy feliz de ver a Lula libre.

Sabemos qué hacer cuando alguien padece injustamente. Siempre es necesario estar al lado de los que padecen una injusticia y Lula padeció una injusticia".

Asimismo, se refirió a sus diferencias con el actual mandatario del vecino país, Jair Bolsonaro, y remarcó que "la unidad entre Brasil y Argentina es indisoluble". "Nada lo va a romper. Es el eje de la unidad de América del Sur. Debemos trabajar mucho para que esa unidad nunca se doble, nunca se rompa", añadió.

Respecto a la conformación del bloque regional progresista, Fernández subrayó que "vivir en un continente más igualitario no es una utopía". "El Grupo de Puebla va a ser la voz que se levante ante el mundo para contar lo que pasa en América Latina y de donde salgan los dirigentes que van a volver a poner de pie la América Latina que soñó Artigas, O´Higgins, San Martín, Bolívar, Sucre. Los grandes hombres no sólo nacieron en el Siglo XIX, también nacen en el Siglo XXI", finalizó.