"Ningún gobierno de coyuntura puede romper la unidad indisoluble con Brasil"

BUENOS AIRES, 10 (NA).- El presidente electo, Alberto Fernández, se mostró ayer "feliz de volver a ver libre" al ex mandatario brasileño Luiz Inácio "Lula" Da Silva y destacó que "ningún Gobierno de coyuntura puede romper la unidad indisoluble" entre ambos países, en alusión a los cortocircuitos con el actual jefe de Estado de la vecina nación, Jair Bolsonaro.

"Nunca debemos dudar de estar al lado del que está padeciendo injustamente y nunca debemos especular con eso. Sabemos qué hacer cuando alguien padece injustamente. Siempre es necesario estar al lado de los que padecen una injusticia y Lula estaba padeciendo una injusticia", sostuvo el futuro mandatario.

En su discurso enunciado durante el encuentro del Grupo de Puebla, el dirigente peronista contó que cuando fui a visitar al brasileño a la cárcel de Curitiba, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) le dio "una sola orden": "Me lo dijo no una, sino tres veces.

`Vocé tem que ganhar na Argentina.´ Cumplí, Lula. Gané en Argentina, pusimos de pie a la Argentina y vamos a poner de pie a América Latina con todos ustedes".

"Estoy feliz, feliz de volver a verlo libre a Lula", remarcó Fernández, que tuvo sentada a su derecha a la también ex jefa de Estado de Brasil Dilma Rousseff.

En ese marco, señaló que "la unidad entre Brasil y Argentina es indisoluble" y advirtió que "ningún Gobierno de coyuntura puede romperla", en una referencia clara a las fuertes críticas de Bolsonaro hacia la Argentina tras el triunfo de Fernández.

"Nada lo va a romper. Vamos a seguir trabajando por esa unidad, que es el eje de la unidad de América del Sur. Debemos trabajar mucho para que esa unidad nunca se doble, nunca se rompa", manifestó el futuro jefe de Estado, quien añadió: "Con Lula libre soplan otros vientos en Brasil y confío en esos vientos".

Por su parte, el líder del PT envió un saludo a través de un video que fue reproducido antes del discurso del mandatario electo argentino.

"Quiero felicitar al compañero Alberto Fernández por la elección a Presidente, y a la compañera Cristina Kirchner, con la que tuve el honor de vivir momentos maravillosos. Le agradezco a Fernández haber ganado la elección. Fue como si yo hubiese ganado aquí en Brasil", comenzó Lula.

Y añadió: "Finalmente estoy libre, estoy con mucho deseo de luchar. Tengo un objetivo en la vida de constituir una integración regional latinoamericana muy fuerte. Aún continúo con el sueño de construir nuestra gran Latinoamérica. Aún creo que es posible mejorar la vida de los pueblos de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay sólo si la gente tiene respeto por los pobres, les da trabajo, distribución de la renta. Creo que Fernández puede hacer eso en la Argentina y puede servir de ejemplo para otros países".

A lo largo de su campaña, el líder del Frente de Todos reclamó en gran cantidad de oportunidades la liberación de Lula, a quien defendió por haber sido "perseguido": esa postura le valió varios cruces con el actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.