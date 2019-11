Moyano ofrece apoyo de la CGT, pero con condiciones Nacionales 10 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 10 (NA).- Referentes sindicales como Hugo Moyano y Omar Plaini se refirieron ayer al rol que adoptará la CGT frente al nuevo Gobierno y aseguraron que, si bien hay disposición para "acompañar", también buscarán "recuperar los salarios", al tiempo que advirtieron que la unidad de la central gremial "más que verbal tiene que ser con hechos".

Moyano destacó el encuentro entre la cúpula de la CGT y el futuro mandatario, que se llevó a cabo el pasado viernes en la histórica sede de Azopardo 802 y sostuvo que "la CGT dio un paso importante para la unidad que se viene pregonando hace tanto tiempo y por el apoyo necesario que va a necesitar el Gobierno para el momento que está atravesando el país".

En diálogo con Radio Mitre, el ex líder de la CGT señaló que la reunión sirvió para "que el Gobierno sepa que el movimiento obrero, como siempre, está dispuesto a acompañar", aunque advirtió que "tampoco se puede pretender que las malas las pasen siempre los trabajadores".

En ese sentido, subrayó que "va a haber que recuperar los salarios, porque la caída del poder adquisitivo ha sido muy profunda" como consecuencia de los altos niveles de inflación que se registraron en los últimos años y con paritarias que en la mayoría de los sindicatos no lograron equiparar esos índices.

Respecto de la crisis económica que afecta al país, el secretario general del Sindicato de Choferes de Camiones consideró que "la clave está en recrear el mercado interno, porque ahí empieza a funcionar la economía" y afirmó que "eso se hace mejorando el poder adquisitivo".

Finalmente, el referente sindical se diferenció de su par de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, quien había manifestado que no iba a reclamar un bono de fin de año para los trabajadores del sector.

"Nosotros lo vamos a pedir. Todos los años a fin de año tenemos un bono especial", aclaró el líder camionero, que también se distanció de las declaraciones del secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, acerca de la necesidad de "darle a la maquinita" para "poner plata en el bolsillo de la gente".