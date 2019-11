Denuncian irregularidades Nacionales 10 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El apoderado del PJ-Frente de Todos, Jorge Landau, denunció ayer públicamente que en la provincia de Salta, donde mañana se desarrollarán las elecciones para gobernador, "no les permiten participar del escrutinio" a los "fiscales informáticos" de esa fuerza política.

La importancia de esos fiscales para el Frente de Todos (que lleva como candidato a gobernador al diputado Sergio "Oso" Leavy) radica en que la provincia norteña utiliza el sistema de Boleta Única Electrónica.

"No les permiten participar del escrutinio a nuestros fiscales informáticos", aseguró Landau de cara a los comicios que tendrán como principales competidores a Leavy y al intendente de la capital provincial, Gustavo Sáenz.

En este sentido, el histórico apoderado del PJ sostuvo que "en Salta se está armando un esquema escandaloso para impedir que triunfe Sergio Oso Leavy" y agregó: "Tenemos denuncias fundadas que se están escondiendo las máquinas para voto electrónico en casas y depósitos particulares y no en locales habilitados para tal fin".

Landau sostuvo que tanto el presidente electo, Alberto Fernández, como el titular del PJ, José Luis Gioja, "están al corriente de esta situación" y le encomendaron "que haga todas las presentaciones judiciales correspondientes a fin de permitir la transparencia de los comicios en Salta".