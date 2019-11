Salta define al sucesor del gobernador Urtubey Nacionales 10 de noviembre de 2019 Redacción Por Más de un millón de electores están habilitados para votar mediante el sistema de Boleta Unica Electrónica.

FOTO ARCHIVO CANDIDATOS. Leavy junto a Sáenz son los favoritos en Salta.

BUENOS AIRES, 10 (NA). - Los salteños irán hoy a las urnas para definir al próximo gobernador, en unos comicios que tendrán al actual intendente capitalino, Gustavo Sáenz, y al diputado nacional y postulante del Frente de Todos, Sergio "Oso" Leavy, como principales protagonistas.

A modo de cierre del año electoral, poco más de un millón de ciudadanos concurrirán a votar para definir al sucesor de Juan Manuel Urtubey, que gobierna la provincia de Salta desde el 10 de diciembre de 2007.

En las primarias provinciales del pasado 6 de octubre, el jefe comunal de la Ciudad de Salta se impuso con el 42,81 por ciento de los votos, mientras que el peronismo, con dos listas, cosechó 32,22 puntos, resultando Leavy ganador de la interna y candidato consagrado del Frente de Todos.

De origen peronista, Sáenz se había acercado en 2017 a Cambiemos luego de haber sido compañero de fórmula de Sergio Massa en las elecciones presidenciales de 2015, y ahora, dentro del espacio "Sáenz Gobernador", pelea por llegar al Ejecutivo.

El intendente de la capital provincial lleva como postulante a vice al histórico dirigente peronista Antonio Oscar Marocco, mientras que Leavy lleva como compañero de fórmula al ex ministro de Economía provincial Emiliano Estrada.

El resultado de la elección también definirá si Leavy asumirá o no como senador nacional, dado que fue electo como tal en las elecciones nacionales del 27 de octubre pero, en caso de ganar los comicios provinciales, no ocupará su banca en el Congreso.

Por su parte, el Frente Olmedo Gobernador impulsa al binomio integrado por el diputado nacional Alfredo Olmedo y su par en la Cámara baja y dirigente radical Miguel Nanni Valero: en las primarias cosecharon el 19,39 por ciento de los sufragios.

En tanto, el Frente de Izquierda-Unidad propone a la dupla Pablo López-Gabriela Cerrano, que en octubre se quedó con el 3,59 por ciento del electorado.

Finalmente, el Frente Grande también estará presente en las elecciones con la fórmula Elia Fernández-Diego Saravia Alia: en los comicios del 6 de octubre había sido apoyada por el 1,96 por ciento de los votantes.

Según datos del Tribunal Electoral de Salta, un total de 1.032.851 personas se encuentran habilitadas para emitir su sufragio en el distrito norteño, en donde se implementa el sistema de Boleta Única Electrónica (BUE) en las 3151 mesas desplegadas en todo el distrito.

Además de gobernador y vice, este domingo los salteños elegirán once senadores, 30 diputados, 60 intendentes y 343 concejales. Competirán 9.579 candidatos en toda la provincia, de los cuales 5 aspiran a ser gobernador, de cuatro frentes electorales y un partido político.En tanto, 496 son candidatos a diputados provinciales, 109 son candidatos a senadores provinciales, 303 aspiran a ser intendentes de todos los municipios de la provincia, y 8.661 a concejales. En la capital provincial se presentan 237 candidatos a diputados, 4 candidatos a intendentes, y 784 candidatos a concejales.