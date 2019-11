Empresarios sin altura Suplemento Economía 10 de noviembre de 2019 Redacción Por En el marco del IAE Alumni Day 2019, 606 empresarios y ejecutivos participaron de una encuesta sobre el actual contexto económico y político del país. El 76% considera que la clase empresarial no está a la altura del desafío competitivo y de liderazgo social que necesita el país.

GRAFICO IAE UNIVERSIDAD AUSTRAL

El pasado viernes 1 de noviembre tuvo lugar en el Campus del IAE Business School la edición 2019 del IAE Alumni Day, un evento organizado por el IAE Business School y su comunidad Alumni con el objetivo de compartir un espacio de encuentro y networking, donde se presentaron diferentes paneles temáticos.

Durante la jornada tuvieron lugar cinco pistas temáticas en simultáneo y cada quién decidía de cual participar: “Del liderazgo al influenSER”; “Creatividad 2020: medio lleno”; “Inteligencia Artificial: La ciencia que dejó de ser ficción”; “Estrategias prácticas para el desarrollo de la inteligencia emocional y social” y “Desafío personal: Cada uno tiene su ego: ¿Cómo lo detectamos y cómo lo gestionamos?”. En ellos se compartieron experiencias, proyectos y casos de éxito que invitaron a los presentes a reflexionar sobre el contexto cambiante en el que estamos inmersos, según se informó desde el IAE Business School, la escuela de negocios de la Universidad Austral fundada en 1978 y que en 40 años formó a más de 100.000 ejecutivos, de los cuales 17.000, en más de 55 países, integran su comunidad Alumni.

Todos los asistentes tuvieron la oportunidad de participar de una encuesta sobre la situación política - económica del país. Uno de los datos que se destaca en este sondeo es que el 76% de los empresarios encuestados considera que la clase empresarial argentina no está a la altura del desafío competitivo y de liderazgo social que el país necesita.

En lo que hace al futuro de la Argentina, el 43% de las personas que respondieron considera que el país estará peor en el próximo año, mientras que el 37% considera que la situación será igual y el 20% cree que estará mejor en los próximos doce meses.

Respecto a cuáles son las políticas públicas que representan un estímulo clave para el arranque del gobierno de Alberto Fernández, el 55% considera al consumo como las más importante, frente a un 24% que cree es la inversión y un 21% que señaló la exportación. También se preguntó sobre el escenario de precios 2020-2021. Ante esta cuestión, el 57% cree que la inflación oscilará entre el 30% y el 50%, mientras que el 31% señaló que estima estará entre 50% y 70% y solo un 7% prevé un escenario hiperinflacionario.

En relación a cuál es la reforma clave que debería impulsar el gobierno de Alberto Fernández, el 59% considera que se trata de la reforma tributaria, frente a un 33% que cree debería ser la reforma laboral y un 8% señaló la reforma previsional. Sin embargo, el 87% de los encuestados afirmó que una reforma laboral es necesaria para bajar la informalidad laboral y aumentar el empleo, frente a un 10% que consideró que no es necesaria.

Por último, al ser consultados sobre el Mercosur, el 83% cree que no hay que terminar con el Mercosur, frente a un 9% que considera lo contrario.

El IAE Business School, que figura entre las 10 mejores escuelas en educación ejecutiva de América Latina y la única escuela argentina según el ranking del Financial Times, cuenta con más de 40 años de experiencia en la formación integral de empresarios y ejecutivos de la región tiene como misión contribuir al desarrollo del conocimiento y a la formación de hombres y mujeres de empresas, tanto en las capacidades de gestión como en las virtudes humanas necesarias para el ejercicio de la dirección.