Murió Robert Freeman, el emblemático fotógrafo de Los Beatles Sociales 10 de noviembre de 2019 Redacción Por “Era uno de nuestros preferidos. Hizo varias de nuestras portadas”, recordó Paul McCartney.

FOTO TELESHOW// ROBERT FREEMAN./ El fotógrafo fallecido en la víspera.

El exBeatle Paul McCartney rindió homenaje ayer, sábado, a Robert Freeman, fallecido a los 82 años, uno de los fotógrafos preferidos del mítico grupo británico que hizo varias portadas de sus álbumes más emblemáticos.

“Era uno de nuestros fotógrafos preferidos durante los años Beatles, que hizo varias de nuestras portadas” escribió McCartney en su web.

“Era un gran profesional, pero también muy creativo y un verdadero pensador original”, añadió.

Robert Freeman, nacido el 5 de diciembre de 1936, hizo la portada de “With the Beatles” (1963), el segundo álbum de los “Fab Four”, pero también de “Beatles for Sale” (1964), “Help!” (1965) y “Rubber Soul” (1965).

Otro exBeatle, Ringo Starr, también rindió homenaje al fotógrafo en Twitter. “Que Dios bendiga a Robert Freeman, paz y amor a toda su familia”; informó ayer Teleshow.

La cuenta oficial de los Beatles en Twitter, que anunció el fallecimiento el viernes, no indicó la causa de su muerte.

Freeman, que comenzó su carrera en el diario británico The Sunday Times, también fue el fotógrafo del primer calendario Pirelli en 1964, en el que aparecen jóvenes desnudas.