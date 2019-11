Recomendaciones ante el aumento del sarampión Locales 10 de noviembre de 2019 Redacción Por En lo que va del año en nuestro país el número de casos asciende a 44 según informó en su boletín oficial la Secretaría de Salud de la Nación; 42 fueron detectados en Argentina y 2 en España. En Rafaela intensifican las recomendaciones sobre revisar el calendario de vacunación y reforzar la vacunación a quienes viajen al extranjero.

Los casos de personas con sarampión en Argentina están subiendo y de acuerdo a lo informado por el Boletín Integrado de Vigilancia de la Secretaría de Salud, se registraron 48 casos, 42 de ellos detectados en Argentina y 2 en España. De los casos locales, 7 son importados y 35 de ellos no cuentan con antecedentes de haber viajado.

El sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa que afecta sobre todo a los niños y en algunos casos puede ser letal. La vacunación es la única manera efectiva de prevención.

“Con respecto a sarampión lo que estamos haciendo en el vacunatorio del Hospital y en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) es reviendo los esquemas de vacunación tanto de los niños como del adulto. Si hay gente que tiene pensado viajar al exterior le recomendamos revisar los carnet de vacunas y si no tiene colocada la vacuna del sarampión que está incluida en la triple viral, debemos vacunarlos, salvo a las embarazadas que no se puede”, señaló Stella Bonamino, coordinadora de Atención Primaria de la Salud (APS).

Desde el área de salud pública local informaron que las dosis están en caso que se requieran por eso se insiste con la importancia de controlar los esquemas de triple viral que cada persona ha recibido.

“Estamos focalizándonos especialmente en la gente que viaja al exterior, porque en Brasil hay muchos casos al igual que en otros países limítrofes y en Buenos Aires que es donde muchas personas toman sus vuelos también. Lo que intentamos es hacer la barrera sanitaria de que quienes viajes tengan todas las dosis colocadas o si eso no ocurriera al menos poder colocarle una dosis de triple viral”, especificó Bonamino

A su vez y al ser consultada respecto a consultas por posibles casos de sarampión en nuestra ciudad, la coordinadora de APS, dijo que “de existir casos locales tendríamos que hacer un trabajo de rastrillaje, de las personas que se relacionaron con ese paciente infectado, y hasta ahora gracias a Dios no pasó. Acá no se detectaron casos”, manifestó.

Incubación y síntomas del sarampión

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa causada por la infección del virus del sarampión, -de la familia paramyxoviridae del género Morbillivirus-, que en ausencia de vacunación afecta principalmente a niños, pero también pueden infectarse personas de cualquier edad no inmunizadas.

Cuando una persona padece esta infección queda inmunizada para toda la vida. No obstante, la inmunización es crucial porque puede tener afectaciones y secuelas graves.

En tanto el periodo de incubación del virus del sarampión se prolonga entre 10 y 14 días tras contraer la infección. Durante ese periodo no hay signos ni síntomas.

Lo primero que aparece es la fiebre de leve a moderada, a menudo acompañada de tos constante, síntomas de resfriado, conjuntivitis y dolor de garganta. Estos síntomas pueden durar dos o tres días.

Después inmediatamente aparece la erupción cutánea, que consiste en pequeñas manchas rojas, algunas de las cuales están levemente elevadas.

En adultos puede acompañarse de gastroenteritis y afectación hepática y también puede generar complicaciones neurológicas importantes. El lapso de tiempo en el que una persona puede transmitir la enfermedad a otras comienza aproximadamente cuatro días antes de que aparezca la erupción y finaliza cuatro días después de ese momento. Por lo tanto, el periodo de contagio dura unos ocho días.