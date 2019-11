"Ya estamos trabajando para el bienestar común" Locales 10 de noviembre de 2019 Redacción Por El rafaelino Juan Argañaraz, uno de los diputados provinciales electos, ya trabaja pensando en su gestión antes de asumir formalmente el 10 de diciembre.

EXPECTANTE. Juan Argañaraz llega a la Legislatura de la mano de Walter Ghione, el "fenómeno Granata" y la "ola celeste".

Juan Argañaraz ha sido electo Diputado Provincial en las últimas elecciones, convirtiéndose en el único rafaelino en la cámara baja. Con un bajo perfil político en la escena local, y un trabajo continuo con la gente, ha pasado sin escalas a la política provincial junto a Walter Ghione, vinculados al "fenómeno Granata" y la "ola celeste" que tantos réditos tuvo en las urnas.

"Junto a Walter Ghione, que es un pastor de la ciudad de Rosario, veníamos haciendo un trabajo desde hace 4 años, creando un espacio principalmente con los dos pilares, como la defensa de la vida y de la familia. Y todo ese trabajo que veníamos desarrollando de manera independiente, nos permitió meter 6 diputados provinciales y estuvimos cerca de que ingrese uno más. Así que más que satisfechos", mencionó en primera instancia Argañaraz y agregó que "cuando hablamos de vida, el concepto va más allá de lo que es el tema del debate del aborto. Hablamos de salud, de trabajo, de emprendimientos... influencias positivas, liderazgo, y uno a medida que recorrer el territorio se encuentra con muchas necesidades, pero hoy principalmente con el trabajo y con la parte social y la situación económica está bastante complicada. Cuando hablamos de vida queremos ser mucho más amplios en el concepto y poner en agenda el tema de la vulnerabilidad", dijo.



TRABAJOS PROXIMOS

El nuevo diputado contó a los micrófonos de Radio ADN que este 20 de noviembre lanzarán una red denominada Red Social de Pastores y Referentes Evangélicos a nivel provincial, para tener armada una estructura para situaciones sensibles. "Se acerca el mes de diciembre y queremos ir viendo los síntomas a nivel social para trabajar en ese sentido. Hace mucho que venimos trabajando donde más está la necesidad, en los centros de rehabilitación, comedores, merenderos, lugares para mujeres maltratadas para montar una estructura y mostrar todo el trabajo que se viene haciendo desde la iglesia evangélica. Teníamos un capital social que pocas veces lo habíamos transformado en un capital político, y eso en estas elecciones se vio reflejado", contó el diputado electo.

En tanto, dijo que "los políticos tenemos que marcar un camino y sobre eso tenemos una gran responsabilidad. Ya sea con el tema de viáticos, de austeridad. Somos por sobre todas las cosas las personas que estamos en una especie de vidriera y tenemos que marcar un camino a transitar, dar síntomas y marcar políticas para ayudar en esta situación social que está muy complicada", mencionó y sostuvo que "siempre escuché la frase 'con las manos en la Ley, pero con los pies en el barro'. Y me parece que esa va a ser nuestra política de gestión, a mi me queda un territorio muy grande que es casi todo el norte de Santa Fe, que incluye 9 departamentos y lamentablemente no vamos a poder estar en todos los lugares que nos requieran, pero ya hemos empezado a trabajar. Empezamos nuestras funciones el 10 de diciembre, pero ya hemos tenido reuniones con escuelas, con vecinales, en la ciudad y en Santa Fe y vendrán recorridas por el norte, donde ya estuvimos dos o tres veces en campaña", determinó Argañaraz.

En tanto, y analizando su propio contexto, dijo que"nosotros al llegar en forma independiente hemos tenido que dejar de hacer algunas cosas y comenzar a hacer otras, como sacar dinero de mi familia para bancar la campaña, como mis compañeros también", mencionó.