"Va a haber una relación bien fluida" Locales 10 de noviembre de 2019 Redacción Por El concejal del Partido Demócrata Progresista se refirió a la llegada de Omar Perotti a la provincia y a la continuidad de Luis Castellano en la ciudad.

CONCEJAL. Lisandro Mársico continuará con una banca en el Concejo.

Lisandro Mársico tendrá continuidad en el Concejo Rafaelino, luego de tener su primera experiencia en una de las bancas. El representante del PDP se ha mostrado fuerte a lo largo de su gestión, presentando continuos proyectos y marcando, a viva voz, aquello que no le gusta del oficialismo.

Pasadas ya las elecciones, analizó la llegada del rafaelino Omar Perotti a la provincia y a la continuidad del arquitecto Luis Castellano al frente de nuestra ciudad, donde seguramente se va a construir otra relación: "se da un hecho poco común, los colores políticos se alinean, y el gobernador electo Omar Perotti, tres veces intendente de la ciudad de Rafaela, yo creo que va a haber una relación fluida, si eso es para bien de la ciudad, bienvenido sea", explicó Mársico en primera instancia y agregó que "no es que no haya habido una buena relación, pero hubo problemas, cortes de relación, idas y vueltas a lo largo de los 12 años del Frente Progresista y en el medio está la ciudadanía. Ojalá ahora que todos pertenecen al mismo color político, no ocurra lo mismo porque en el medio está la ciudadanía. El gobernador electo Perotti, comprometió su trabajo e hizo su campaña en base a los errores del FPCyS, espero que ahora solucione los problemas, que casualmente el tema de la seguridad influyó en la pérdida de la elección. Tenemos un gobernador que comprometió su trabajo en ello, y la gente le dio la posta a él", destacó en cuando a las respuestas del Socialismo para con Rafaela.

Entrando en los temas del día a día, Mársico dijo que "vivimos en una ola de inseguridad permanente que tiene a la gente muy preocupada, ahora se produce esta transición que no es fácil, porque hay que acordar una serie de normas, son dos partidos políticos diferentes, y aparecen los desencuentros, la transición comenzó siendo ordenada y luego se hizo desordenada, ahora se trata de arreglar y siempre la ciudadanía en el medio", dijo.

Por último, agregó que "parecería que hay dos comandos, en el medio de todo esto, la cláusula gatillo de los empleados públicos, que le genera al Estado una preocupación, que lo ha manifestado el Intendente, el actual Gobernador, yo quiero ver qué hace Perotti con este tema, con qué política va a seguir. El FPCyS, se ha comprometido con esta cláusula, y lo ha cumplido, pero la falta de ingreso de fondos a la provincia que no va al ritmo que va la inflación, es un tema que habrá que ver qué destino tiene", finalizó el concejal.