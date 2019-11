SUPERLIGA Deportes 09 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Atlético Tucumán derrotó a Unión por 1 a 0, al cabo de un aceptable encuentro disputado anoche en el estadio "15 de Abril", en el marco de la decimotercera jornada de la Superliga. Leandro Díaz, a los 28 minutos del primer tiempo, marcó la conquista que a la postre le dio la victoria a la formación "decana". El "Tatengue" terminó con un hombre menos por la expulsión de Jonathan Bottinelli, a los 39 del complemento.

Antes, Estudiantes de La Plata supo sacarle el máximo provecho del gol que hizo muy temprano y venció a Talleres de Córdoba por 1 a 0 en el partido despedido del estadio "Único", previo a la reinauguración de su propia casa. El gol de la victoria "pincharrata" fue obra del uruguayo Manuel Castro, al minuto de juego, y de esta manera el conjunto de Gabriel Milito consiguió su cuarta victoria al hilo. Talleres terminó con diez por la expulsión de Juan Ignacio Méndez, a los 33m ST.



SIGUE HOY



La 13° fecha de la Superliga tendrá continuidad en la jornada de hoy con la disputa de cuatro encuentros entre los que se destaca el clásico entre Lanús y Banfield, desde las 15.30hs. San Lorenzo recibirá a Argentinos, mientras que Independiente irá a Mendoza ante Godoy Cruz.

Los juegos: 15.30hs (Fox Sports Premium) Lanús vs Banfield (Facundo Tello), 17.45hs (TNT Sports) San Lorenzo vs Argentinos (Nicolás Lamolina), 20hs (Fox Sports) Godoy Cruz vs Independiente (Ariel Penel), 21.10hs (TNT Sports) Central Córdoba vs Patronato (Andrés Merlos).



Lanús vs

Banfield



Lanús: Rossi; Di Plácido, Muñoz, Valenti, Pasquini;Vera, Quignon, Moreno; Acosta, Sand y Bernabei. DT: Luis Zubeldía.

Banfield: Arboleda; Gómez, Maldonado, Civelli, Bravo; Lenis, Rodríguez; Álvarez, Dátolo, Urzi; Carranza. DT: Julio Falcioni.