Sarmiento y San Juan Deportes 09 de noviembre de 2019 Redacción Por

Anoche se puso en marcha la 12° fecha de la Primera Nacional, en sus dos zonas. Por el lado de la A, San Martín de San Juan le cortó un extenso invicto a Estudiantes de Río Cuarto ganándole por 1 a 0 con gol de Monteseirin (56m).

En la Zona B, Sarmiento de Junín le ganó 3-1 a Quilmes. Los goles fueron anotados por Magnin (52m, 69m y 89m), El descuento para el 'Cervero' lo anotó L. González (46m).



SIGUE HOY. La 12° fecha tendrá continuidad en la jornada de hoy con varios encuentros, más allá del cotejo entre Dálmine y Atlético de Rafaela en Campana. Por la Zona A: 13.10hs (tv) Nueva Chicago vs Estudiantes (BA), 16hs Ferro Carril Oeste vs Agropecuario, 20hs Alvarado vs Mitre, 20.10hs (tv) Platense vs Temperley. Zona B: 15.30hs Almagro vs All Boys, 19hs Instituto vs Santamarina.