Unos 80 mil productores dejaron la actividad rural Nacionales 09 de noviembre de 2019 Redacción Por Es por la concentración de tierras en los últimos 15 años.

BUENOS AIRES, 9 (NA).- El Censo Nacional Agropecuario 2018 arrojó que más de 80 mil productores se alejaron de la actividad agrícola ganadera en los últimos quince años, como consecuencia de la concentración de tierras, ya que se mantuvo la cantidad de hectáreas cultivadas. El relevamiento del INDEC indicó que la cantidad de explotaciones agropecuarias en el último censo 2002 eran 333.000 y el año pasado se redujeron a 250.881.

El censo agropecuario no se realizaba en el país desde el 2002, ya que el efectuado en el 2008 debió anularse porque no se pudo censar la provincia de Buenos Aires, por el conflicto entre el campo y el Gobierno.

El relevamiento muestra un descenso de cerca de 83 mil unidades productivas desde 2002.

Esa disminución significa que la cantidad de productores disminuyó 25% desde ese año y ratifica una tendencia mundial, que es más alta que en otras regiones del mundo.

La reducción marca la tendencia a la concentración de la propiedad de la tierra, por la creciente presión impositiva que deben enfrentar los productores, que los obliga a producir en mayor escala para aumentar su rentabilidad.

Los productores que abandonaron la actividad ganadera o agrícola fueron reemplazados por otros propietarios que son cada vez más grandes, ya que la tierra destinada a la producción no registra caída, sino que directamente cambia de dueños.

La superficie relevada fue de 157 millones de hectáreas, lo que implica que la superficie promedio de cada una se ubica ahora en 627 hectáreas, aunque la mayoría tiene entre 200 y 500 hectáreas, cuando en el censo anterior, el promedio se ubicaba cerca de 520.

El censo también contempla en agricultura un total de 37.400.000 hectáreas cultivadas, que muestra que se mantuvo en los mismos niveles de 2002.

También que creció la superficie con cereales, que de 9.900.000 pasó a 11.300.000, y la de oleaginosas, de 12.900.000 a 14.300.000, y se registró una caída en el cultivo de forrajeras y plantaciones perennes. En el sector de ganadería, el censo registró la existencia de 40,4 millones de cabezas bovinas, lo cual muestra una fuerte caída respecto a 2002.