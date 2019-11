Para la UCR, "Milagro Sala se hizo rica en el poder" Nacionales 09 de noviembre de 2019 Redacción Por RESPUESTA A ALBERTO FERNANDEZ

BUENOS AIRES, 9 (NA).- El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, le respondió a Alberto Fernández, manifestando su "preocupación" por las declaraciones del presidente electo, en cuanto a que Milagro Sala estaba injustamente detenida.

"Ante las alarmantes declaraciones del Presidente electo Alberto Fernández, quien aseveró que la dirigente de la Tupac Amaru de Jujuy, Milagro Sala "no merece estar detenida", nos llena como mínimo de preocupación", dice la UCR en un comunicado difundido ayer.

Agrega que "sus palabras conllevan una fuerte irresponsabilidad de su parte y pone a la Argentina frente a un escenario de vulnerabilidad institucional".

"La intromisión en una decisión avalada hasta por la Corte Suprema de la Nación en cuanto a una de las tantas condenas a Sala es antirrepublicana y adquiere una importante gravedad ya que vienen de parte del Presidente electo quien se alza contra la Justicia y su opinión ya no es la de un ciudadano común, sino de quien llevará adelante el destino de nuestro país por cuatro años", manifiesta el documento.

Sigue afirmando que "una de las condenas por 13 años a Milagro Sala es por daño agravado, al ser considerada jefa de una asociación ilícita dedicada al fraude y la extorsión de los jujeños. Pero como si fuese poco, también fue condenada a 4 años de prisión por lesiones graves a un dirigente social de esa provincia".

"No hay ninguna razón para afirmar que la detención de Sala es ilegal, ya que además es investigada en decenas de causas y las condenas son consecuencia de juicios federales y provinciales, legítimos y con las garantías de un Estado de derecho democrático", añade.

Y remarca que "Alberto Fernández, como abogado y profesor de derecho, debería saberlo o asesorarse mejor, pues pareciera desconocer en detalle los procesos a los que se refiere. Por si no está al tanto, Milagro Sala se hizo rica en el poder mientras simulaba proteger a los pobres y fue la responsable de construir un Estado paralelo en Jujuy, violento y clientelista".

"Esto fue permitido y avalado por un Estado Nacional que hizo del clientelismo y el avasallamiento de las instituciones del país una práctica continua y su bandera de conquistas sociales", apunta el comunicado.

Y sostiene que "es una muy mala señal para la Argentina que su Presidente electo ya pretenda inmiscuirse en la Justicia, alterando la independencia de poderes establecidos en la Constitución Nacional que nos garantiza a los argentinos un país republicano, representativo y federal".

Finaliza el documento, que lleva las firmas del presidente de la UCR, Alfredo Cornejo y del Secretario General, José Cano, diciendo: "Nuestro compromiso desde la Unión Cívica Radical es y seguirá siendo fortalecer las instituciones democráticas, velar por una Justicia independiente y erradicar la impunidad para los corruptos en la Argentina".