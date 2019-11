Alberto y Cristina Nacionales 09 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 9 (NA).- El presidente electo, Alberto Fernández, y su vice, Cristina Kirchner, celebraron ayer la liberación del ex mandatario brasileño Luiz Inacio "Lula" Da Silva y elogiaron su "fortaleza", al tiempo que reiteraron las críticas al proceso judicial que lo llevó a la cárcel.

La fórmula que asumirá el Gobierno a partir del 10 de diciembre expresó su conformidad con la decisión de la Justicia brasileña minutos después de que el fundador del Partido de los Trabajadores (PT) abandonara la prisión de Curitiba tras 19 meses de encierro.

"Conmueve la fortaleza de Lula para afrontar esta persecución (solo esa definición le cabe al proceso judicial arbitrario al que fue sometido). Su entereza demuestra no solo el compromiso sino la inmensidad de ese hombre", sostuvo Fernández.

Por su parte, la vicepresidenta electa afirmó: "Cesa hoy una de las aberraciones más grandes del Lawfare en Latinoamérica: la privación ilegítima de la libertad del ex Presidente de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva".

Ambos dirigentes se expresaron así a través de la red social Twitter, donde utilizaron el hashtag #LulaLivre y ratificaron sus críticas al proceso judicial que llevó a la detención del ex mandatario y que, para Cristina Kirchner, es un caso ejemplar de "lawfare", término inglés para definir a la "guerra judicial".