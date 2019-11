Enviado de Fernández se reunió con un alto directivo del FMI Nacionales 09 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 9 (NA).- Enviado por el presidente electo, Alberto Fernández, el ex secretario de Finanzas Guillermo Nielsen mantuvo ayer un encuentro en Miami con el director para el Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner.

Se trató de una reunión preliminar con vistas a la negociación a gran escala que la Argentina deberá encarar con el FMI para renegociar el crédito stand by por US$ 56.300 millones.

Una de las dudas es qué ocurrirá con el desembolso pendiente de US$ 5.400 millones, que debió haber llegado en septiembre pero se postergó tras la derrota de Mauricio Macri en las PASO. Además de esos fondos, el año próximo el FMI debería girar otros US$ 6.000 millones, pero el futuro gobierno de Alberto Fernández, que cuestiona el acuerdo, podría desistir de esos fondos.

Nielsen aprovechó que ambos participaron en un encuentro en la Universidad de Miami para empezar a mantener contactos cara a cara con vistas a la renegociación del préstamo. El encuentro se produjo un día después de que Alberto Fernández advirtió: "No podemos pagar la deuda en estas condiciones económicas":

Nielsen se reunió con Werner en paralelo a una conferencia organizada por la Universidad de Miami. "Tuvieron un encuentro productivo donde hablaron de la situación económica del país. Alejandro reiteró la disposición del staff del Fondo de colaborar con el equipo del presidente electo Alberto Fernández a su conveniencia", indicó una fuente del FMI citada por Cronista.com.

El vocero el FMI, Gerry Rice, había ratificado que el organismo está dispuesto a trabajar con el gobierno electo. "Estamos dispuestos a trabajar cuando le resulte conveniente a la nueva administración de Argentina, y esto no depende de condiciones previas", había señalado Rice.