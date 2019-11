"Gracias a Dios puedo caminar"

Por Nieves Otero



"Estoy muy dolorida. Caí de espaldas. Fueron cuatro metros de caída libre al piso, que es de cerámica”, contaba hace tres semanas Marixa Balli sobre el accidente que había sufrido mientras acomodaba mercadería en su local de Flores.

La bailarina se había fracturado el sacro y en el hospital le diagnosticaron “policontusiones y traumatismo de pelvis”. En ese momento, entre el dolor y el miedo había contado que no sabía cuándo volvería a caminar. Sin embargo, su recuperación fue en tiempo récord.

“¡Estoy mejor!”, contó Marixa en diálogo con Teleshow y celebró: “Sigo en reposo pero camino gracias a Dios”. Luego explicó que ya no tiene “tanto dolor” como hace unos días: “Estoy contenta, sigo con reposo pero cuando me levanto no me levanto con ese dolor que es inexplicable...”.

“Siento que estoy recuperándome rápidamente gracias a Dios. Estoy mucho mejor”, cerró al respecto la ex participante del Bailando que por un tiempo deberá continuar en su casa, antes de retomar con sus actividades (con su marca de indumentaria tiene un puesto en La Salada y un local en avenida Avellaneda).

Ahora, deberá continuar con su recuperación: “Estoy con calmantes y remedios. Después voy a tener que hacer kinesiología y tengo que hacerme los chequeos nuevamente, una tomografía, una resonancia y demás”.

Los últimos tiempos no fueron fáciles para Marixa. El pasado 13 de octubre se cumplió el primer aniversario de la muerte de su hermano en un accidente de tránsito. “Voy a cumplir casi un año de un silencio absoluto, necesito recuperarme y estar óptima para hablar. Es muy duro, muy difícil, hay un antes y un después, un dolor muy profundo”, había contado ella hace un tiempo.

“Necesitaba estar fuera de la televisión. Mi mejor terapeuta soy yo, me autoanalizo y trato de conducirme de la mejor manera y respetar a los medios. Si me hubiese acelerado de calentura en sentarme en un programa, me hubiera desbocado, hubiera sido muy dura con quien yo considero que es el asesino de mi hermano. Que se prepare para cuando me siente en un programa de televisión. Tengo todo acumulado, tengo un odio que llega al infinito, en el momento que llegue voy a hablar con la coherencia que tengo. Es un momento muy duro y muy difícil”, dijo.

En las últimas semanas, mientras se reponía de la fuerte caída que protagonizó, Marixa compartió varias fotos retro de su paso por distintos programas de televisión y obras de teatro. “Momentos de camarín”, “Varieté musical”, “Mi época de rubia” y “Lindo recuerdo de cartelera en Mar del Plata”, fueron algunos de los títulos que Balli eligió para las psotales que subió a Instagram.