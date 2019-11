Sin clases: casi el 90% paró en el Departamento

No hubo clases ayer en varios establecimientos educativos de nuestra ciudad luego de que la Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE) y el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP) anunciaran su adhesión a un nuevo paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) en repudio a la represión de maestros en Chubut y a la detención del dirigente gremial de Santiago Goodman.

Fue la tercera del año por este conflicto docente en esa provincia patagónica y que hizo que la ciudad se viera algo dormida y tranquila, sin la presencia de los chicos.

Según pudo averiguar este Medio, los datos del departamento Castellanos arrojó un 88% de adhesión de establecimientos, de los cuales un 75% realizó una medida total, mientras que un 13% realizó un paro parcial. Además, el 12% de establecimientos no adhirieron, donde la mayoría de éstos tenían actividades extras programadas con alumnos y no se suspenden. En tanto, ayer finalizaron las inscripciones a primer año en los colegios secundarios.



CONFERENCIA DE AMSAFE

En la sede AMSAFE se hizo una conferencia de prensa con todos los referentes gremiales de la ciudad de Santa Fe por el paro nacional docente que se realizó ayer por la mañana.

Por su parte, José Testoni, secretario general de la CTA dijo: "Si Chubut tiene trabajadores mal pagos es porque está injustamente distribuida la riqueza. Ese es el reclamo de nuestros compañeros, y de todos los trabajadores. No somos antiempresarios, no estamos en contra de la riqueza, pero no puede ser que tengamos estos problemas de falta de compromisos salariales en una provincia tan rica como Chubut.

"No estamos de paro nacional los docentes de la escuela pública y los particulares solo por el conflicto de Chubut. Estamos de paro por tercera vez porque la violencia es el límite. No podemos aceptar que se criminalice la protesta social. El compañero Santiago Goodman ha estado en Santa Fe numerosas veces y doy fe de su compromiso, de su militancia y su vocación democrática para defender los derechos de los trabajadores. Exigimos que se esclarezca la actitud patoteril de las fuerzas de seguridad para saber si fue una acción unilateral de la policía o si fue una orden política. El paro se hace en unidad con todos los trabajadores docentes del país", agregó el dirigente.

Por último, Claudio Girardi, secretario general de La Bancaria Santa Fe expresó: "Estamos en contra de la persecución de la protesta. El gobernador es el responsable político de las fuerzas de seguridad y tiene que responder. Seguramente vamos a seguir reclamando como lo hacemos siempre, pero lo principal es que tenemos que volver a la paritaria nacional docente como se hizo en el 2003 con Néstor Kirchner en Paraná".