Evalúan planteo por caso de violencia de género Locales 09 de noviembre de 2019 Redacción Por En el Concejo se realizó una reunión entre los ediles y funcionarias de la Oficina Municipal de Violencia de Género. El objetivo fue analizar la presentación de diferentes agrupaciones feministas, acerca de un caso particular en el que la víctima fue desalojada.

FOTO PRENSA CONCEJO REUNION. Los concejales junto a Carla Cavalié y Yamila Hilal.

Sin presencia de la prensa teniendo en cuenta que el caso que se iba a tratar era de índole privada, ayer a media mañana se reunieron los concejales con las referentes de la Oficina Municipal de Violencia de Género, Lic. Carla Cavalié y la asesora legal, Yamila Hilal.

Los concejales a partir de una nota que recibieron de la multisectorial integrada por diferentes organizaciones feministas que luchan contra la violencia hacia la mujer y específicamente se ocuparon del caso de Verónica, víctima de este flagelo, querían conocer, como desde la Oficina de Violencia de Género se había acompañado a esta víctima en particular.

Sucede que este caso está en la Justicia, de hecho ya hubo varias instancias y los ediles querían saber cómo ante la vulnerabilidad de la víctima se procedió.

A su vez debían analizar qué competencia tiene el Concejo para poder intervenir en este tipo de problemáticas y en ese sentido la Licenciada Cavalié manifestó que “es un tema sumamente delicado y sensible, en donde la Oficina desde 2018 viene acompañando a esta mujer, además hay una cuestión judicial en donde allí no podemos intervenir”.

El pedido puntal de las organizaciones que firmaron la nota que llegó al Cuerpo Legislativo, tenía que ver con el problema más grave que tiene Verónica, que es que la han desalojado. “Pedimos por una vivienda digna y segura para Verónica dado que no tiene garantías”, expresa el documento.

Respecto a este tema el municipio no tiene viviendas para ofrecerle a Verónica ni a nadie, no dispone de esta alternativa explicaron al cierre de la reunión los ediles, “es decir son limitadas las posibilidades de actuación por parte nuestra”, indicaron.

El presidente del Concejo, Raúl Bonino manifestó: “es un tema muy serio por eso se decidió que la reunión fuera en un ámbito de privacidad y sin exponerla a la prensa, porque se estaba hablando de un caso en donde hay una víctima donde hay criaturas y además donde ya intervino la justicia”.

En la nota enviada al Cuerpo Legislativo, en uno de los párrafos se solicitaba además sobre el final de la nota, la declaración de Emergencia en Violencia contra las mujeres; que se garanticen políticas públicas concretas en la vulneración de derechos de las mujeres y sus hijos, que se implemente de manera urgente la Ley Micaela; que, de forma concreta, los gobiernos, la policía y el Estado se hagan responsables de esta situación y brinden todo tipo de protección a Verónica y sus hijos, y a todas las “Veros” que aún no reciben justicia.

La Multisectorial Autoconvocada cuenta con las adhesiones de: ALDE Veterinaria; Asamblea Feminista; Agrupación Docente 4 de Abril; Agrupación Néstor Kirchner Rafaela; Asamblea Feminista; CTA Autónoma; Mamás de la Escuela Centenario de Rafaela; Mujeres Autoconvocadas; Mujeres al Frente; Mujeres Emprendedoras y Solidarias; Mujeres Evita; Ni una Menos Rafaela; Ni un pibe menos por la Droga; Partido Comunista Revolucionario; Partido Obrero Tendencia; Plenario de Trabajadoras Tendencia; Rafaela Emergente; Revuelo Disidencia; Sitraic; Voces en Rebeldía Rafaela; Voces en Rebeldía Esperanza.