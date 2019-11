Listos para la Davis

BUENOS AIRES, 9 (NA) - El capitán del equipo argentino de Copa Davis, Gastón Gaudio, consideró ayer que armó un plantel "para dar pelea" por el título en la renovada edición que se celebrará en Madrid a partir del 18 de noviembre, donde contará con Diego Schartzman (15 del ránking), Guido Pella (20) y la pareja de dobles de Horacio Zeballos (3° de esa especialidad) y Máximo González (35°).

"Estoy un poco ansioso, porque después de tanto tiempo que estuvimos esperando, casi un año, para llegar a Madrid, donde es un formato nuevo y una experiencia distinta a todo lo que pasó. Estamos contentos de volver a representar a Argentina", valoró Gaudio durante la conferencia de prensa de despedida del equipo albiceleste, que el domingo viajará a Madrid para iniciar la preparación final.

"Los chicos tuvieron un año espectacular tanto Guido como Schwartzman en single, junto a Zeballos que está tres del mundo en dobles, tenemos un equipo que puede dar pelea, obviamente ganar la Copa del Mundo no es fácil, porque vamos a enfrentar a equipos muy competitivos", se ilusionó Gaudio.

El conjunto campeón de la Davis en 2016, que tendrá como alternativa al correntino Leonardo Mayer (94°), tuvo un sorteo favorable como cabeza de serie del grupo C, en el que enfrentará a Chile (martes 19) y Alemania (miércoles 20), en series que consistirán en dos partidos de single y uno de dobles, al mejor de tres sets.

A la siguiente fase avanzarán los primeros de cada grupo y los dos mejores segundos de las seis zonas, y en proyección, un probable cruce de cuartos de final para el ganador del Grupo C sería frente al triunfador de una débil Zona E, que tiene a Gran Bretaña, Kazajistán y Holanda.

Francia y Serbia, en el grupo A, y Croacia y España, en el B, serán algunos de los platos fuertes en la fase final de la Copa Davis. Croacia, cabeza de un exigente grupo, se medirá a España y Rusia, mientras que Francia, también cabeza de serie, estará con Serbia y Japón.

Este cambio de formato, en opinión de Gaudio, resalta la importancia del punto de dobles, donde Argentina tendrá una pareja que tuvo grandes resultados a principio de temporada, con el zurdo marplatense Zeballos y el tandilense "Machi" González.