Atlético visita a Villa Dálmine Deportes 09 de noviembre de 2019 Redacción Por A las 15.30, la ‘Crema’ se presenta en Campana ante el equipo de Lucas Bovaglio. El elenco dirigido por Walter Nicolás Otta tendrá, al menos, una modificación obligada. No tiene el equipo definido.

FOTO ARCHIVO POR UNA NUEVA ALEGRÍA. / Atlético viene de ganarle a Almagro y hoy buscará volver a festejar, ahora, como visitante y en casa de Villa Dálmine.

Equipo que gana no se toca, dice una vieja frase futbolera. Sin embargo, Walter Nicolás Otta no pudo hacer gala de ella en varias oportunidades del torneo ya que siempre se vio obligado a meter mano en el equipo, por diferentes lesiones o suspensiones. Y para esta ocasión, no habrá excepción.

Atlético de Rafaela estará visitando este sábado, 15.30hs, a Villa Dálmine y la amarilla que recibió Franco Racca en el encuentro ante Almagro, con triunfo por 3 a 1, lo deja afuera del compromiso de este sábado ya que fue la quinta. En su lugar, Otta probó con uruguayo Sergio Rodríguez y Stéfano Brundo. No confirmó quién de los dos irá de la partida.

Ayer, previo a emprender el viaje, Atlético se entrenó en el estadio Monumental y en relación a la formación titular que dispondrá para visitar al ‘Viola’, el DT apuntó: “Lo vamos a definir hoy ya que tenemos algunas dudas”.

Lucas Blondel, que en el entrenamiento del jueves sufrió una contractura, trabajó con el resto de sus compañeros y llegaría en condiciones al juego de hoy. El que aparece recuperado es Ijiel Protti, que venía arrastrando una molestia en el isquiotibial derecho, ante el ‘Tricolor’ fue al banco pero no tuvo acción y ahora podría recuperar su lugar en el 11.

Y esas dudas también pasan por cómo se parará el equipo ya que en los ensayos previos paró dos dibujos y esto trajo acarreado variantes de nombres. “Creo que va a ser un partido abierto, con varios goles”, advirtió ayer Otta en conferencia de prensa.

La prioridad de la ‘Crema’, de acá a fin de año, es meterse en la Copa Argentina 2020, y si queda entre los primeros cuatro de la zona B, mucho mejor. Es por esto que irá a Campana con la ilusión e intención de sumar, de volverse a Rafaela con algo y encarar, luego, los últimos tres compromisos de la mejor manera (Sarmiento y Chaca acá, en el medio irá a Riestra).

Nereo, Copetti, Niz, Brundo, Liporace, Blondel, Alderete, Pérez, Mendieta, Acosta y Stracqualursi. Una opción. ¿La otra? Nereo, Blondel, Niz, Rodríguez, Liporace, Pérez, Alderete, Mendieta, Acosta, Protti y Bonansea.

Los 18 que viajaron son: Nereo Fernández, Nahuel Pezzini, Sergio Rodríguez, Alexis Niz, Lucas Blondel, Stéfano Brundo, Ignacio Liporace, Enzo Copetti, Renso Pérez, Junior Mendieta, Mauro Marconato, Reinaldo Alderete, Facundo Britos, Joaquín Quinteros, Alan Bonansea, Denis Stracqualursi, Leonardo Acosta e Ijiel Protti.

El árbitro principal de este encuentro, correspondiente a la fecha 12 de la zona B de la Primera Nacional, será el tandilense Lucas Novelli.



El rival. Villa Dálmine, dirigido por el rafaelino Lucas Bovaglio (quien tiene como acompañante al Nano Clementz) viene de superar 2-1 como visitante a Quilmes. Así, alcanzó los 14 puntos de tabla, dos menos que la ‘Crema’. La mayor sumatoria la tuvo en Campana, donde consiguió 11 unidades.



Las posibles formaciones y datos del partido:



Villa Dálmine: Juan Marcelo Ojeda; Nicolás Sansotre, Alejandro Maciel, Gastón Martínez y Nahuel Banegas; Facundo Affranchino, Matías Ballini, Brian Orosco y Nicolás Del Priore o Lucas Cuevas; Alan Picazzo y Germán Lesman. Suplentes: Juan Dobboletta, Juan Alvacete, Santiago Moyano, Fabricio Brener, Nicolás Del Priore, Alvaro Veliez, David Gallardo o Marcos Arturia. DT: Lucas Bovaglio.



Atlético de Rafaela: Nereo Fernández; Lucas Blondel, Alexis Niz, Stéfano Brundo o Sergio Rodríguez e Ignacio Liporace; Renso Pérez, Reinaldo Alderete, Junior Mendieta y Leonardo Acosta; Ijiel Protti o Enzo Copetti, Denis Stracqualursi. Suplentes: Nahuel Pezzini, Rodríguez o Brundo, Mauro Marconato, Joquín Quinteros, Facundo Britos, Alan Bonansea, Protti o Copetti. DT: Walter Nicolás Otta.



Estadio: El Coliseo de Mitre y Pucci.

Árbitro: Lucas Novelli.

Asistentes: Roque Narváez y Eugenia Rocco.

Hora: 15.30

TV: TyC Sports Play.