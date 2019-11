Décimo cuarto reporte de Sustentabilidad

Con 14 años continuos de Proceso de RSE, el Grupo Sancor Seguros sigue trabajando para reportar su accionar en base a una Estrategia de Sustentabilidad transversal al negocio y abarcadora de los desafíos de la industria del seguro y de la agenda mundial.Entre las principales novedades de este nuevo Reporte de Sustentabilidad 2018/2019, se encuentran el abordaje de la empresa para hacer frente a los principales desafíos dentro del rubro asegurador; avances en indicadores clave que dan cuenta de su contribución concreta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible más relevantes y con impacto directo en la actividad aseguradora; y el diálogo con los consumidores sobre los temas materiales de la empresa, del cual participaron 3.337 clientes y Productores de Seguros.En ese mismo sentido, cabe destacar los diálogos con distintos grupos de interés en temáticas vinculadas a los Derechos Humanos, dado que el Grupo Sancor Seguros se ha comprometido con un abordaje integral de los mismos, que abarca desde cuestiones laborales hasta el derecho a la vida, tema que viene trabajando desde hace años a través de sus diferentes acciones de prevención de siniestros viales.Como producto del Proceso de RSE transversal del que participan las distintas empresas y áreas del Grupo en Argentina, el Reporte presenta, como en años anteriores, indicadores que responden a criterios internacionales como la Norma de Responsabilidad Social ISO 26000, la Guía GRI Standards, la serie de estándares AA1000, los Principios de Empoderamiento de las Mujeres, los Derechos del Niño y Principios Empresariales y la iniciativa de Naciones Unidas Caring for Climate. Además, en esta oportunidad se destacan novedades en cuanto a su contribución a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en conformidad a los pasos propuestos por la herramienta SDG Compass (Guía 2015).Esta publicación constituye también la Comunicación para el Progreso (COP) del Grupo ante el Pacto Global de Naciones Unidas, y otra novedad de este este año es que se presenta de manera exclusivamente digital, en coherencia con la Estrategia de cuidado del Ambiente de la empresa, para reducir la contaminación no solo con la definición de no imprimir en papel, sino también evitando la logística de envíos.“Queremos ayudar a hacer un mundo más sustentable, donde lo económico no prime sobre lo humano sino que vuelva a ser una herramienta en lugar de un fin. Queremos ciudadanos más sustentables, más conscientes de los riesgos y de sus consecuencias. Más solidarios. Porque ser sustentables para nosotros es agregar valor en las comunidades desde nuestra actividad, logrando efectos directos en el negocio, obviamente, pero al mismo tiempo generando bienestar, seguridad y solidaridad en las personas que nos rodean”, afirma el Presidente de Sancor Cooperativa de Seguros Ltda. en la carta de apertura del Reporte.Para poder continuar midiendo los impactos de la empresa, comunicarlos y trabajar en su mejora continua, el Grupo Sancor Seguros invita a leer su 14° Reporte de Sustentabilidad ingresando aquí.Asimismo, se invita a los lectores a dar su opinión sobre este Reporte, a fin de continuar el proceso de mejora continua. Para ello, escribir a [email protected]