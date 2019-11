Empresarios pidieron no subir la presión tributaria Locales 09 de noviembre de 2019 Redacción Por En medio de la crisis, las entidades de la producción de Santa Fe insisten con sus reclamos al Gobierno provincial y a los legisladores.

Los presidentes de las instituciones que representan al sector productivo provincial y conforman el Consejo de Entidades Empresarias y de la Producción de Santa Fe, se reunieron el lunes en la Bolsa de Comercio de Rosario y acordaron en un documento solicitar que no se eleve la presión tributaria a la vez que reiteraron su llamado a los legisladores provinciales a concretar la demorada adhesión a la Ley Nacional de Riesgos del Trabajo.

El encuentro se realizó en el Salón Circular de BCR y tras debatir sobre diversos temas, se firmó un documento conjunto con las dificultades del sector empresario y la ciudadanía para continuar soportando la presión tributaria actual. “En una coyuntura de inestabilidad de las variables macroeconómicas y de años de depresión del mercado interno, no es sustentable seguir creando tributos, incrementando los existentes o continuar aumentando su recaudación a través de subas de tarifas de servicios públicos y de altos niveles de inflación; políticas públicas que profundizan cada vez más la baja del consumo interno, el cierre de empresas y el desempleo”, indica el documento consensuado.

En esta línea, las entidades empresarias exhortaron “a los actuales gobernantes nacionales, provinciales, municipales y comunales, así como a los que asumirán funciones a partir del 10 de diciembre, a no incrementar la presión tributaria sobre los sectores productivos, para trabajar -en cambio- articulada y mancomunadamente “en la búsqueda de soluciones sustentables a los problemas que impiden que Argentina alcance un óptimo y adecuado desarrollo económico con equidad social”.

Además, los presentes volvieron a insistir en que Santa Fe debe adherir a la Ley Nacional de Riegos del Trabajo, ya que las empresas de la provincia se ven imposibilitadas de acceder a los menores costos y a ágiles mecanismos de resolución de conflictos con los que ya cuentan sus pares en otros territorios.

Por su parte, la Federación de Centros Comerciales de Santa Fe, días atrás manifestó rechazo a la falta de tratamiento en la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe del mensaje del Poder Ejecutivo Provincial Nº 4829 que pretende extender por un año más la Estabilidad Fiscal otorgada por la Ley Provincial 13.749. Entendiendo que la no consideración de la propuesta del Ejecutivo es una nueva muestra de la falta de sensibilidad del sector político en general y de los Senadores Provinciales en particular. Aclarando que no es interés del sector desfinanciar al futuro gobierno provincial, sino por lo contrario, preservar la actividad económica y los puestos de trabajo que de ella depende. Es por ello que se exige al poder político considerar la crisis en la cual están inmersas las PYMEs del comercio y servicios y los consumidores que inevitablemente serán afectados por la desaprensión del legislativo, aprobar la prórroga de Estabilidad Fiscal hasta diciembre del 2020.

En ese contexto, el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región que preside Andrés Ferrero elevó una nota al senador departamental, Alcides Calvo, quién a su vez preside la Comisión de Presupuesto y Hacienda. En su carta, el CCIRR le expresa al senador que tenga el cuenta el mensaje Nº 4.829 que enviaron el gobernador Miguel Lifschitz y el ministro de Economía, Gonzalo Saglione a la Cámara de Senadores de Santa Fe para extender hasta el 31 de diciembre de 2020 el beneficio de la estabilidad fiscal en favor del sector Comercio y Servicios dispuesto mediante la Ley N° 13.749 y prorrogado mediante la Ley Nº 13.750. Fundamenta el pedido en que si no se logran acuerdos básicos sobre ésto, el sector comercial y de servicios sufrirá un nuevo incremento de la presión fiscal, que ya se encuentra en niveles históricos (las pymes que hoy tributan 2,76%, 3,3% o 3,6% pasarían a pagar una alícuota sobre los ingresos brutos del 4,5% a partir del 1 de enero de 2020).