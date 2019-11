Luz y Fuerza inauguró su renovada Sede Social

Anoche, y en coincidencia con el 72° aniversario de la entidad, el Sindicato de Luz y Fuerza Rafaela a través de un evento caracterizado por la concurrencia y puntillosa organización, procedió a la formal inauguración de su sede social totalmente refuncionalizada, ahora con ingreso único por calle Necochea 1065.

Luego de la recepción de las autoridades e invitados especiales, se proyectó un video institucional a través del cual se repasó el devenir histórico, remarcando los valores sostenidos a lo largo del tiempo, la tarea desarrollada por la actual Comisión Directiva y los desafíos a futuro, como asimismo algunos aspectos del renovado edificio.

Asistieron entre otros integrantes de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLYF) su subsecretario general, Alfredo Romero, el secretario de Turismo Sergio Menéndez, el subsecretario de Política Energética Eduardo Amaya y por supuesto el rafaelino Enrique Ruppen, subsecretario de Finanzas junto al secretario de la misma área, Dardo Fauret.

Alberto Botto de Rosario y Pedro Fernández de Santa Fe fueron dos de los secretarios generales de sindicatos lucifuercistas presentes. También se pudo ver a varias autoridades sindicales de Rafaela de otros gremios.

Además del intendente Luis Castellano, participaron integrantes del Gabinete municipal, legisladores provinciales, concejales, presidentes comunales, autoridades de la Empresa Provincial de la Energía y de las Cooperativas eléctricas que prestan servicios en la jurisdicción, afiliados, medios de prensa y público en general. La ceremonia de Bendición estuvo a cargo del Padre Luis Ceschi.

Precediendo en el uso de la palabra al Intendente y al Subsecretario General de la FATLYF, el secretario general de la entidad, Sebastián Beccaría, comenzó agradeciendo a quienes "acompañaron este logro trabajando en equipo", mencionando especialmente a los demás integrantes de la Comisión Directiva, a la Federación Nacional (en parte la obra se solventó con un crédito ya reintegrado al ente de segundo grado) y a todos quienes de algún participaron.

Beccaría expresó su "orgullo" también por la próxima inauguración de dos nuevas unidades habitacionales en el complejo vacacional de Cosquín obras en Frontera, Tacural y María Juana, y los avances en materia gremial. Sobre este último ítem, mencionó el ingreso a la EPE de "más de 80 nuevos trabajadores mediante el sistema de Bolsa de Trabajo". Obteniéndose de ese modo "los 3 agentes por distrito, el refuerzo de los planteles tanto en Rafaela como en las Agencias y la reapertura del Distrito Monigotes". Entre otros servicios sociales y sindicales, Beccaría resaltó la puesta en marcha de la Tecnicatura Superior en Operación y Mantenimiento de Redes Eléctricas, con una veintena de cursantes y merced a un convenio con la UTN y la EPE.

Entre otras sentidas palabras de despedida, Sebastián Beccaría aseguró que lo hecho "no es con el objetivo de quedar en el bronce, sino por compromiso asumido con los afiliados. No nos conformamos y seguiremos adelante con las mismas ganas de siempre pero con más experiencia. Hablamos por nuestro trabajo", sentenció.

La velada concluyó con una recorrida por la flamante estructura edilicia y un lunch de camaradería, con acompañamiento musical de artistas en vivo.



SOBRE LA OBRA

El proyecto que fue tomando forma en 2016, dando comienzo en forma efectiva en febrero del año siguiente, respondía a una doble necesidad oportunamente detectada: Mejorar las condiciones de accesibilidad y atención primordialmente para afiliados y público en general. A la vez, optimizar el trabajo de los responsables administrativos e integrantes de Comisión Directiva. Esa inquietud, que fue mayoritaria entre los afiliados jóvenes, también implicaba el concepto de modernización, lo cual fue muy tenido en cuenta.

Se intervinieron unos 700 metros cuadrados. En total, contabilizando la vieja sede junto a la Obra Social, el espacio central de Luz y Fuerza Rafaela pasó a contar con más de 1.000 metros cuadrados cubiertos.

A partir de ayer mismo, el ingreso a la sede fue dispuesto sobre calle Necochea 1065, clausurándose el ya conocido sobre su similar Córdoba. En planta baja se construyeron una recepción, administración, oficina para Comisión de Jubilados y cochera.

En planta alta -se accede por escalera y por ascensor- se ubican las oficinas concernientes a las distintas secretarías de la Comisión Directiva, junto a una sala de reuniones. Como nexo al antiguo edificio -especialmente al Auditorio "Carlos Minadeo"-, se le añadió un espacio de expansión recreativa consistente en un quincho, también cubierto y apto para reuniones de distinto carácter.

El responsable técnico del emprendimiento, Arq. Horacio Chiappini sostuvo: "Cada uno que trabajó aquí lo hizo con orgullo, más allá del estipendio económico. Hubo mucha buena voluntad y fue muy grato tratar con Sebastián Beccaría y demás integrantes del Sindicato".

Además de las dependencias accesorias, todas cuentan con servicios de internet, telefonía, entre otros.



AMIGABLE CON EL

MEDIOAMBIENTE

La concepción inicial del edificio fue sustentable, en base a reutilizar lo que era un galpón propio con usos de cochera. Pero además, toda la nueva sede contará con iluminación LED y aires acondicionados de bajo consumo.

Para construir parte de la sala de reuniones, se reciclaron unos viejos tablones que tenían algunas décadas de antigüedad, y que formaban parte de una cancha de bochas existente en el predio recreativo y turístico que el Sindicato posee en la localidad serrana de Cosquín.

En la terraza se ubicaron paneles fotovoltaicos con destino a la provisión energética, fundamentalmente para el funcionamiento del sistema lumínico. Del modo que, los fines de semana u horarios de cese de actividades, esa energía que producen esos paneles se inyectará a la red de la Empresa Provincial de la Energía, en el marco del programa Prosumidores y con una potencia de 5KVA.

Predominan las líneas simples, modernas, puras, no tiene decoros sino que es la misma volumetría la que se expresa. Es netamente funcional, con espacios diáfanos de fácil mantenimiento. El proceso de construcción implicó mayoritariamente técnicas "en seco", para evitar la intervención de albañilería con técnicas húmedas posibilitando un avance más ordenado y limpio. Además, la tipología constructiva permite refuncionalizar o reciclar fácilmente a futuro, aumenta las posibilidades de ampliaciones o modificaciones y las simplifica.