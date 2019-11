Sesión con reconocimientos y repudios

La sesión de este jueves comenzó con el repudio expuesto por parte de las cuatro concejales de nuestra ciudad, a lo ocurrido en la ciudad de San Genaro en el Cuerpo Legislativo, donde tres concejales electas dentro del FPCyS por el voto popular, Ariana Mergen, Beatriz Vivas y Griselda Altamira, renunciaron a sus bancas para que un varón que era el segundo de la lista, Luciano Morello, pueda ocupar ese lugar en disputa.

Al respecto Alejandra Sagardoy señaló que “repudiamos este lamentable hecho que sucedió en la ciudad de San Genaro, donde se pidió la renuncia a tres concejalas elegidas por el voto popular y sin justificación, para que asuma un hombre en lugar de las mujeres, y nosotras como concejales debemos pronunciarnos acerca de este atropello de derechos ya que hace mucho tiempo se viene gestando una lucha desde distintos movimientos feministas, partidos políticos, organizaciones sociales, que reclaman por el derecho de las mujeres desde hace muchos años y esto que pasó está mal”, manifestó.

“El año pasado, casi en la misma época del año estábamos unidas, -de la misma manera que ante esto que sucedió-, pidiendo por una ley de paridad para la provincia de Santa Fe, ley que no fue sancionada, que ha quedado en la cámara de senadores. Por eso nos parece importante que además de las ordenanzas que pueda tener cada localidad, haya una ley provincial, esto daría otro marco y otra legitimidad para este tipo de reclamos. El hecho de que en el Concejo rafaelino el año que viene haya una mujer menos, me parece que no es menor, que nos tiene que hacer pensar también respecto al armado de las listas paritarias y a como se ejerce en nuestra ciudad”, indicó Evangelina Garrappa.

En tanto Carina Visintini también se pronunció en contra del hecho ocurrido en San Genaro y dijo que “las mujeres en muchas situaciones somos responsables de no defendernos entre nosotras, hoy la sociedad rafaelina, sobre todo las mujeres que participan en política, están esperando esta señal, este reclamo. Los derechos deben ser los mismo, es por eso que luchamos, consideramos que allí está el debate profundo que hay que llevar a cabo”.

Al hacer uso de la palabra en la sesión, la concejal Marta Pascual coincidió con sus pares y expuso su parecer. “queremos la paridad de género, por eso repudiamos lo que ha sucedido con San Genero porque para que asuma un varón en el Cuerpo Legislativo han debido renunciar tres mujeres, esperemos que ese hecho se corrija y pueda asumir la mujer que le corresponde en la lista”.



RECONOCIMIENTO A LA

EMPRESA BEITER GMBH

En el inicio de esta semana una delegación de empresarios alemanes, provenientes de la hermana ciudad de Sigmaringendorf, junto al alcalde Phillip Schwaiger, se encuentran en Rafaela desarrollando una intensa agenda de actividades.

En ese marco el concejal Lisandro Mársico presentó un proyecto de declaración donde se valoraron los 39 años de hermanamiento y el fortalecimiento de los vínculos entre las ciudades hermanas.

Mársico resaltó el proceso de consolidación de las relaciones entre Rafaela y Sigmaringendorf y potenciando ese sentimiento de gratitud y cercanía finalizó su discurso hablando en alemán, actitud que fue reconocida con un aplauso por parte de la delegación presente en la sesión.

Phillip Schwaiger dijo que se sentía muy honrado por esta declaración impulsada por el honorable Concejo Municipal, y consideraba que era un paso más para el fortalecimiento de las vinculaciones entre las ciudades. Además manifestó que se lleva muchas cosas de esta visita a Rafaela teniendo en cuenta que la cordialidad de los rafaelinos es un valor a resaltar. “Es muy importante seguir consolidando este hermanamiento porque ya se evidencian muchos lazos a partir de lo que se viene construyendo, con muchos estudiantes que pueden realizar intercambios; además, en esta oportunidad estamos potenciando los lazos comerciales para que las economías de ambas ciudades puedan fortalecerse a partir de estas relaciones”, señaló el alcalde.

Al hacer referencia al particular momento de transición y crisis económica que vive la Argentina y a como se observa esto en su país, expresó que “la situación argentina se ve con preocupación pero también lo que sucede a nivel global, en muchas economías del mundo por eso este tipo de lazos y hermanamientos son muy importantes. Igual siempre lo destacamos, aquí hay personas amigables y eso es muy bueno”, manifestó Schwaiger, alcalde de Sigmaringendorf.