Piden prórroga al Concejo por las obras de cloacas

Sin lugar a dudas la situación que se plantea en barrio Brigadier López es sumamente delicada y con final abierto. Desde que se anunció el lunes pasado que las obras de cloaca y pavimento se caían por no lograr recaudar lo que exigía la ordenanza, es decir el 80% del monto de facturas emitidas a los frentistas, que derivó en la renuncia de la Comisión Vecinal presidida por Laura Castelain, las cosas nuevamente podrían cambiar.

Ayer ingresó por secretaría del Concejo una nota enviada precisamente por la Comisión Vecinal del barrio -que puso paños fríos y decidió considerar la decisión de renunciar- en la que solicita una prórroga para tratar de recaudar lo que exige la ordenanza.

Sucede que los dirigentes compartieron las novedades de que la obra se caía ante la insuficiente cantidad de fondos reunidos para pagar los costos del proyecto para lograr una reacción de algunos vecinos que hasta ahora no habían efectuado pagos o los habían realizado en forma irregular.

Mientras tanto el Ejecutivo se encuentra en plena emisión de las liquidaciones de los vecinos que sí habían abonado las cuotas del sistema de ahorro previo. Ese dinero hoy ronda los 10 millones de pesos.

Si bien los concejales aún no analizaron el planteo, algunos entienden que esto podría generar un antecedente hacia otros barrios ya que señalan que deberían haberse hecho los esfuerzos antes de que se incumpla la ordenanza. De todos modos, hay intenciones de al menos evaluar la nota y no se descarta un encuentro en el que participen vecinos e incluso funcionarios del Departamento Ejecutivo. Del otro lado, un vecino dijo que era posible una extensión considerando que el "son los frentistas los que pagan el total de la obra en un marco de un sistema distinto, no se puede poner los antecedentes de excusa, además los barrios donde las cloacas ya se construyen llegaron al 75% de los fondos y luego se computaron los intereses para alcanzar el 80% exigido".

En caso de que el Concejo aceptara rever el pedido de la Comisión Vecinal, abría que considerar las modificaciones de costos en las cuotas y quizás la alternativa de iniciar de cero el proceso.

“El Ejecutivo no tiene facultades para poder analizar esta situación ya que todo lo que a obra pública refiere pasa por el Concejo. Si entendemos que los términos serían otros teniendo en cuenta que el país no es el mismo que cuando comenzamos con esto”, señaló la secretaria de Control y Auditoría del Municipio, Amalia Galanti, quien participó en el proceso.

En la nota enviada por la Comisión Vecinal del Brigadier López se expresa la necesidad de considerar una prórroga en los plazos estipulados por la ordenanza para ver si se logra que más vecinos paguen las cuotas y se llegue a ese mínimo requerido de 80%. A su vez se solicita renovar el plazo fijo por 45 días más, y habilitar el pago de las cuotas nuevamente.