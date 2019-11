Panorama Político

LIFSCHITZ EN SU

GIRA DE DESPEDIDA

A punto de entrar en su último mes como gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz se mantiene ocupado recorriendo la Provincia y con una transición politizada al extremo y soportando, sin dramatizar, las críticas que le formulan desde su sucesor, Omar Perotti, hasta los miembros de su equipo por la situación financiera de la Provincia, por la demora en la entrega de información clave y por considerar que dice una cosa y hace lo contrario. Para ejemplificar esto último, el rafaelino y su mesa chica toman el caso del Presupuesto 2020: el actual Gobernador había aceptado el pedido de su reemplazante de no enviar el proyecto a la Legislatura. Sin embargo, Lifschitz dio marcha atrás cuando se lo pidieron los legisladores provinciales.

Y así entonces se desgasta una relación que deberá continuar más allá del 10 de diciembre, porque desde ese día Perotti será gobernador en funciones pero Lifschitz será, si no hay sorpresas, el presidente de la Cámara de Diputados. Lo extraño que desde junio, cuando se realizaron las elecciones provinciales y el rafaelino ganó en la categoría de gobernador, no se hayan mostrado públicamente y evitaron una foto juntos.

Desde mitad de año que todos los medios ilustran los artículos sobre Lifschitz y Perotti con fotos de archivo. Y si bien los protagonistas admiten un par de encuentro, no hay imágenes que así lo testimonien, en principio por pedido de ex intendente de Rafaela.

En el marco de la presentación del balance de los resultados del Plan Abre, que se realizó el miércoles por la tarde en la ciudad de Rosario, el gobernador Lifschitz dijo en contacto con la prensa que su gobierno "tiene la mejor predisposición para avanzar en la transición". "Somos los más interesados en que haya una transición ordenada, prolija y sin inconvenientes para el futuro gobierno", aseveró.

Después el actual mandatario provincial deslizó con sutilezas una frase incómoda a modo de crítica. "Hasta aquí nos hemos contactado por temas muy generales, como los económicos, financieros o el presupuesto, pero hay cuestiones muy concretas como la salud, el funcionamiento de los hospitales, los insumos médicos, la educación, la policía o las colonias de vacaciones para los próximos meses, que requieren a esta altura ya tener un contacto más específico con quienes van a ser los responsables de cada área", dijo. El problema es que nadie sabe quienes serán los responsables de cada una de esas áreas en la gestión del futuro gobernador, que se mantiene hermético sin dar señales de nombres ni de medidas.

Al ser consultado de si habrá foto con Perotti, previa a la entrega de mando, Lifschitz señaló "espero que sí". "Ya tuvimos algunos encuentros -con el gobernador electo- y si no fueron públicos fue porque él solicitó que no fueran públicos, pero yo a disposición", dijo Lifschitz que resiste las críticas evitando enojarse.

En lo particular, la transición santafesina está lejos de lo que debería ser. La clase política no parece estar otra vez a la altura de las necesidades de la gente, que para empezar requiere diálogo, consensos y trabajo en conjunto por el bien común. Si el clima espeso de esta transición es el que dominará los años de gobierno de Perotti y sus tensiones con la oposición que tiene mayoría en la Cámara de Diputados, entonces la política y los políticos no aprendieron nada.

Mientras tanto, Lifschitz carga sus pilas con las recorridas a modo de despedida por el territorio provincial y aprovecha a quedar en la historia de pequeñas localidades, documentando cada visita en sus redes sociales. El 7 de octubre publicó un fundamento de este tour al señalar en Twitter que "cuando asumí como gobernador me propuse visitar al menos una vez cada lugar de la provincia; la semana pasada terminé de recorrer todo el departamento San Martín y hoy completé Garay y San Javier".

El 21 de octubre, publicó: "Hoy visité Irigoyen, uno de los pueblos más antiguos de la provincia. El edificio de la escuela es de 1884. Me dicen que el último gobernador que los visitó fue Silvestre Begnis. Lo mismo me ocurrió en muchos pequeños pueblos del interior. Qué gran gobernador que fue Don Carlos". Al día siguiente, dejó constancia de su paso por una de las localidades con menor cantidad de habitantes de la Provincia. "Hoy visité a los vecinos de #ColoniaEsther, en el Departamento San Justo. Uno de los pueblos más chicos de toda la provincia: el último censo arrojó que acá viven apenas 90 santafesinos ", indicó.

Y en las últimas dos semanas Lifschitz hizo escala en más de una docena de localidades del departamento Castellanos sin pasar por Rafaela. El último miércoles el gobernador visitó este miércoles comunas y escuelas en las localidades de Virginia, Colonia Mauá, Lehmann, Vila, Egusquiza y Campo Andino. El día anterior había llegado a Saguier, Colonia Cello y Garibaldi. El pasado jueves 30 de octubre recorrió Estación Clucellas, Colonia Tacurales y Colonia Bicha. Y el 25 de octubre había visitado las escuelas de Presidente Roca, Colonia Castellanos y San Antonio.

Quizás el desembarco en Rafaela sea la frutilla del postre. La intención del gobernador es inaugurar la millonaria obra del Canal Norte, aunque todavía no ha sido terminada. De hecho quedan trabajos no menores en su tramo inicial, es decir en el cruce con bulevar Lehmann donde se observan montones de tierra y agua acumulada, a la vez que restan ejecutar tareas en amplios terrenos ubicados entre avenida Italia y Gabriel Maggi. Si noviembre cumple con su tradición de ser un mes llovedor, difícilmente se puedan concluir las obras pendientes por tanto el Canal Norte puede ser una de las primeras que inaugure Perotti.



LA DEFENSA

DE ENRICO

La ex concejal rafaelina, Natalia Enrico, posteó en su Facebook un mensaje en el que le pone pimienta a la transición santafesina con el título "Acordate: gobiernos que se van a extrañar" sustentado en una foto de Lifschitz, su antecesor Antonio Bonfatti y el rafaelino Hermes Binner, quien inició las gestiones del Frente Progresista a fines de 2007.

"El #FrenteProgresista deja en #SantaFe después de 12 años de gobierno, 50 mil docentes titularizados, 5 mil escrituras entregadas, 3 mil viviendas construidas, 6 hospitales nuevos, infraestructura educativa como nunca en la historia, acueductos y agua potable en toda la Provincia, cláusula gatillo, 82% móvil para jubilados, programas culturales a lo largo y ancho de todo el territorio, el mejor indicador nacional de mortalidad infantil y muertes maternas, #PlanAbre #VuelvoAEstudiar #NuevaOportunidad, #ESI #ProtocoloILE, #LIF , #CupoTrans , 100 mil millones a cobrar, ningún caso de corrupción. #SeVaAExtrañar", fue la publicación de la ex edil que en su momento no logró retener la banca en el parlamento de esta ciudad.



LOS DIPLOMAS

PARA TODOS

El lunes en la ciudad de Santa Fe se entregaron los diplomas a las autoridades electas en las elecciones provinciales del 16 de junio, entre ellas concejales, intendentes, legisladores provinciales y presidentes comunales. De Rafaela viajaron Luis Castellano, Alcides Calvo, Brenda Vimo, Juan Senn, Miguel Destéfanis y Lisandro Mársico entre otros.

También debían estar Lifschitz y Perotti, por lo que el encuentro se presentaba como una oportunidad para que compartan tiempo y espacio para plasmar la sucesión en una foto que ambos vienen esquivando desde junio.

Al final, mientras aumenta la temperatura de la transición, ninguno de los dos se acercó por el Centro Cultural "Francisco Paco Urondo". La foto deberá esperar.



CORACH EN

ITALIA

A través de un decreto firmado por el intendente, Luis Castellano, se autorizó al jefe de Gabinete Municipal, Marcos Corach a participar en la quinta edición del Foro Ítalo-Latinoamericano sobre Pequeñas y Medianas Empresas, celebrado en la ciudad italiana de Padua del 28 al 30 de octubre pasado.

El V Foro IILA sobre PyMES reunió una abultada y altamente cualificada comunidad de representantes y delegados latinoamericanos y caribeños de unos 150 exponentes en total entre Ministros, Viceministros, Subsecretarios, empresarios, altos funcionarios públicos y cuerpo diplomático de 20 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, además de Italia.

El objetivo principal de esta iniciativa es favorecer el intercambio de experiencias y el diálogo entre los actores involucrados, al objeto de que se realice una reflexión compartida sobre cómo mejorar la competitividad y la sostenibilidad de las PyMES, abriendo camino a las relaciones de colaboración económica y comercial entre Italia y América Latina.

Por el lado del Municipio rafaelino no hubo mayor precisiones sobre la participación de Corach, quien sin embargo se dejó ver en una de las fotos institucionales de esta cumbre Pyme.

A propósito de Corach, a esta altura está buscando información sobre la gestión educativa de la Municipalidad, el tema que dominará su última presentación del año ante el Concejo Municipal, el próximo miércoles. Como lo ha hecho en otras oportunidades, estará acompañado por otros funcionarios por lo que se descarta que la secretaria de Educación, Mariana Andereggen, también participe del encuentro.



DANIEL RICOTTI

BAJO FUEGO

Mientras los rumores en Santa Fe le adjudican un cargo de máxima responsabilidad a partir del 10 de diciembre cuando Omar Perotti asuma como gobernador, el secretario de Servicios y Espacios Públicos de la Municipalidad de Rafaela Daniel Ricotti fue protagonista de la sesión del Concejo Municipal de Rafaela. Todo se inició con un video y una denuncia sobre la presencia de trabajadores de una cooperativa que acostumbra a ganar licitaciones municipales frente a la casa del funcionario en barrio 9 de Julio.

No faltó entonces un proyecto de concejales opositores para preguntar qué hacían los empleados de la cooperativa en la residencia de Ricotti. Leonardo Viotti y Lisandro Mársico se mostraron muy críticos -como alguna vez lo hacía Luis Telesco-. El edil oficialista, Jorge Muriel, acompañó el pedido de informes pero anticipó que el funcionario del Ejecutivo ya se había presentado ante Fiscalía para aclarar la situación. La pregunta es: ¿por qué no se hizo público esa aclaración?