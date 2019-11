Estrenará "La tortuga" Información General 08 de noviembre de 2019 Redacción Por El próximo domingo, 10 de noviembre, Marcelo Allasino estrenará su última producción en el Centro Cultural La Máscara. Se trata de “La tortuga”, una obra de su autoría, con la actuación de la actriz porteña Matilde Campilongo.

“La tortuga” es la última producción de Marcelo Allasino como autor y director. En este caso se trata de un unipersonal, cuya actriz es Matilde Campilongo. Ambos habían trabajado juntos en la obra Money4Nothing, estrenada en la temporada inaugural de Microteatro Buenos Aires en 2017, y que luego de presentó en la ciudad de Rafaela, también en el Centro Cultural La Máscara. El equipo se completa con Salvador Aleo (utilería), Nico Diab (música), Julia Barreiro y Gustavo Mondino (vestuario) y Marcelo Allasino (espacio e iluminación), y Constanza Balsategui (asistente de dirección).

Marcelo Allasino expresó: “Escribí La Tortuga en un tiempo en el que no podía crear junto a Punto T/La Máscara, la compañía que dirigí por más de 20 años. Mis trabajos hasta entonces siempre estuvieron signados por la creación con los intérpretes y junto a ellos, en largas sesiones de exploración y ensayos. En esta nueva etapa, me vi obligado a llevar adelante procesos creativos más vinculados a la producción dramatúrgica de gabinete, y me reencontré con la escritura teatral desde un lugar que tenía relegado. Así, sentado solo frente a la computadora apareció esta mujer, que también, en la soledad frente a su notebook, necesitaba hablar de una maternidad forzada y del desamor. De la enfermedad que produce la imposibilidad del goce. Me interesaba hablar de cómo la falta de educación en el placer puede amarrarnos a relaciones de infelicidad que, en algunos casos, duran vidas enteras.

Mi adolescencia asexuada y llena de fantasías, el viaje de egresados a Bariloche, mi fascinación por Flashdance y el reencuentro con los compañeros del colegio me abrieron la puerta a recuerdos y fantasías que cristalizaron en este monólogo.”

El estreno será el domingo 10 de noviembre, con dos funciones: a las 20 y a las 21:30 en el Centro Cultural La Máscara.

También se ofrecerán funciones los días sábado 16 y domingo 17 de noviembre a las 21 y a las 22:30, y el lunes 18 de noviembre a las 20 y a las 21:30.

Las entradas tendrán un costo de $ 250, y podrán adquirirse anticipadamente. La capacidad de la sala es muy reducida, por lo que se recomienda adquirirlas con anticipación.

La boletería estará habilitada desde el Lunes 4 de noviembre de 17 a 20 (Tel. 503222).



Síntesis argumental

Una mujer de más de cincuenta años acaba de ser operada de un tumor en la matriz. En su recuperación descubre las posibilidades que le ofrecen internet y las redes sociales, y planifica una videollamada con su mejor amiga de la adolescencia, a quien no ve desde entonces, y que vive en el exterior. El viaje de egresados a Bariloche, Flashdance, un embarazo no deseado y la muerte del amor que no fue, le abrirán la puerta a un pasado que - a fuerza de no haber sido superado - insiste en hacerse presente.



Ficha artística y técnica

Autoría y dirección: Marcelo Allasino

Actuación: Matilde Campilongo

Asistencia: Cony Balsategui

Música: Nico Diab

Espacio e iluminación: Marcelo Allasino

Vestuario: Julia Barreiro y Gustavo Mondino

Objetos: Salvador Aleo

Diseño gráfico: Leonor Barreiro