Se prestarán servicios diferenciados el lunes 11

NUEVO FERIADO. El cronograma se cambia para el próximo lunes.

La Municipalidad de Rafaela, a través de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos comunica que, con motivo de celebrarse el Día del Empleado Municipal, el día lunes 11 ha dispuesto un cronograma especial para sus servicios.

El detalle indica que la Recolección Domiciliaria no se prestará el domingo 10, retomándose el lunes 11, a partir de las 21, con los residuos recuperables.

Los Minibuses circularán con frecuencia correspondiente a los días feriados. En este caso, la línea 1, lo hará cada 30 minutos; línea 2, cada 45 minutos; línea 3; cada 45 minutos; línea 4, cada 30 minutos; línea 5, cada 30 minutos. El servicio se iniciará a partir de las 07:00.

La Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC) no funcionará durante el lunes 11. El Cementerio Municipal estará cerrado el lunes 11, al igual que la Administración. Habrá una guardia mínima en caso de sepelio.

La Estación de Residuos Clasificados (ERC), ubicada frente al Cementerio, funcionará normalmente de 7 a 19. El Complejo Ambiental Rafaela cerrará sus puertas el lunes 11, volviendo a la actividad el martes 12.

El dispositivo de servicios Rafaela en Acción no atenderá el lunes 11, retomando el martes 12. Instituciones educativas y culturales municipales no tendrán actividades durante el lunes 11.

En el Edificio Municipal y todas las oficinas dependientes del Municipio no habrá atención al público el lunes 11. El ritmo habitual volverá el martes 12.



SALUDO DE FESTRAM

Este viernes se celebra en todo el país el Día del Trabajador Municipal en conmemoración al Congreso que convocó a todos los Sindicatos y Federaciones del sector para constituir la primera Organización Sindical de orden nacional. Recordemos que en nuestra ciudad el día se pasa para el próximo lunes, a través de un convenio logrado entre el SEOM y la Municipalidad local.

En la Provincia de Santa Fe, la Ley N° 9.749 establece la fecha como jornada no laborable en el ámbito de las Municipalidades y Comunas Santafesinas.

"La conmemoración de este día encuentra a los trabajadores en la defensa del cumplimiento de los derechos laborales, las disposiciones del Artículo 14 Bis de la Constitución Nacional y expresados en la Provincia de Santa Fe a través de la Ley N° 9.286 Estatuto y Escalafón, pionera en materia de derechos laborales de nuestro país y de América Latina, Ley de Licencias, Paritaria Municipal, Comités de Salud y Seguridad en el Trabajo", dice el enunciado de FESTRAM.

Además expresan que "el conjunto de normas, acompañado con el funcionamiento de la negociación colectiva, constituyen la lucha sindical llevada adelante desde FESTRAM y sostenida por la unidad de los Trabajadores Municipales y Comunales de toda la Provincia", mencionan.