En La Plata y Santa Fe

Talleres de Córdoba visita este viernes a Estudiantes, en un partido por la 13° fecha de la Superliga y que será el último que jugará en el estadio Ciudad de La Plata como local ya que es inminente la inauguración de su cancha en 57 y 1. El encuentro comenzará a las 19, con arbitraje de Fernando Espinoza y televisación de TNT Sports (no será necesario contar con el pack fútbol).

Por otra parte, Unión recibe a un Atlético Tucumán que quiere seguir de racha. El conjunto santafesino será anfitrión del elenco tucumano a partir de las 21.10 en el estadio 15 de Abril con Néstor Pitana como juez y televisación por Fox Sports Premium.

Unión hace cinco fechas que no pierde con tres victorias y dos empates, el último por 3 a 3 en su visita a Banfield y el entrenador Leonardo Madelón no podrá contar con el lesionado Nicolás Mazzola, que sería reemplazado Franco Troyansky.