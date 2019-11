El historial de campeones Deportes 08 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Estos son los 19 clubes que han obtenido títulos en el historial del tradicional Seven a Side "Ciudad de Rafaela":

Club Atlético del Rosario (1992, 1993, 2005, 2008, 2015, 2017 y 2018).

Córdoba Athletic (1976, 1978, 1980, 1982, 1984, 1985, 1997).

Club Universitario del Noreste CURNE (1986, 1987, 1988). Club de Rugby Ateneo Inmaculada de Santa Fe (1981, 1996, 1998).

Universitario RC de Salta (2003, 2006, 2007, 2016).

Palermo Bajo (1979, 2011).

Old Lions de Santiago del Estero (1994, 2012).

Universitario de Rosario (1995, 2014).

La Tablada (1977). Municipal Marcos Juárez (1983). Taraguí RC Corrientes (1989).

Universitario RC de Tucumán (1990). Santa Fe Rugby (1991). Cha Roga RC (1999). Old Resian Club (2002).

Los Tigres RC de Salta (2009). Círculo Rafaelino de Rugby (2010). Jockey Club Rosario (2013). Jockey Club Salta (2004).