Se aprobó la Minuta que le pide información a Ricotti Locales 08 de noviembre de 2019 Redacción

Los concejales aprobaron ayer una minuta de comunicación presentada por el edil de Cambiemos Leonardo Viotti, en donde se le pide información al secretario de servicios públicos y espacios verdes, Ing. Daniel Ricotti, sobre la supuesta contratación en el ámbito privado, de una Cooperativa que presta servicios desde hace años para el municipio y en particular en su área.

“Nosotros representamos a los vecinos y fueron ellos los que nos mandaron las filmaciones que mostraban a camiones de esta cooperativa bajando materiales en esta propiedad que sería del secretario o de algún familiar. No queremos generar ninguna cosa rara solo pedimos que explique la situación para llevar tranquilidad y mostrar que no hay ningún hecho que beneficie al funcionario. Como siempre se habla de transparencia, queremos contar con toda la información para desestimar cualquier beneficio por parte de Ricotti.

“Reitero no estamos pensando en el mal accionar de Ricotti, sino que queremos despejar cualquier duda, porque fueron los propios vecinos los que mandaron material fílmico y fotos sobre esta situación y siempre desde el Concejo solicitamos información, que demora mucho en llegar cuando se trata de la oposición, por eso pedimos que nos manden la respuesta cuanto antes” , indicó Viotti.

Por su parte el concejal Lisandro Mársico quien acompaño a Viotti en su planteo, presentó una moción que fue debidamente votada por todo el Cuerpo Legislativo.

Allí se le solicitó al Ing. Daniel Ricotti, adjuntar las facturas que indiquen como se pagó y que preció se pagó, con el objeto de demostrar que no hubo ningún beneficio.

Finalmente Jorge Muriel a la hora de votar y justificar el voto señaló que “voy a acompañar este pedido ya que no veo nada para sospechar del funcionario, de hecho Daniel Ricotti ya me dijo que presentó su descargo ante el Fiscal Municipal. Todos vivimos en la ciudad, todos los funcionarios podemos contratar los servicios de cualquier empresa que justamente también preste servicios para el municipio y no por eso obtenemos alguna prebenda”, dijo.