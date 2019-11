Exitoso cierre de JAS Locales 08 de noviembre de 2019 Redacción Por Se realizó ayer por la mañana en las instalaciones de Inti Lácteo, principal organizador de esta actividad junto a la Sociedad Rural de Rafaela.

Con la presencia de las autoridades de Inti Lácteo, Sociedad Rural de Rafaela, el Instituto para el Desarrollo Sustentable y los directivos de las escuelas primarias participantes de la ciudad y la región, se realizó el cierre de las sextas Jornadas de Alimentación Saludable desarrolladas el mes pasado.

Como en cada edición se destacó que año a año los objetivos se cumplen y se plantean nuevos interrogantes a partir del intercambio de experiencias entre padres, niños, docentes y referentes de las instituciones organizadoras.

“Este es el acto de cierre y siempre vemos resultados positivos por todas las actividades que se pudieron realizar y viendo que sumamos a más actores. Siempre bregamos por contribuir al desarrollo de hábitos que favorezcan una alimentación segura, suficiente, completa, adecuada y variada desde la infancia, además de colaborar con el fortalecimiento del derecho a la alimentación, por eso las jornadas están destinadas a alumnos de 5º grados de escuelas primarias de la ciudad y la región, y escuelas especiales”, manifestó la coordinadora de las Jornadas, Liliana Colombo.

“El Inti es un poco el creador de estas Jornadas conjuntamente con la Sociedad Rural, hoy por suerte podemos decir que hemos convocado a muchísimas instituciones de la ciudad y de la provincia y estamos muy orgullosos por poder decir que van creciendo, que se nota en la conformidad de las escuelas y de los chicos. El Inti en este sentido se plantea metas a largo plazo, sabemos que la obesidad infantil es uno de los males de estos tiempos y si se puede contribuir a cambiar malos hábitos por otros saludables, el objetivo estará cumplido”, señaló Jorge Speranza, de Inti Lácteo.

“A mi particularmente me gustan los indicadores numéricos y por eso me apoyo en los datos y no es un dato menor que hoy tenemos alrededor de 2.500 alumnos participando en cada edición y si lo multiplico a las seis ediciones, podemos decir que 15.000 chicos aprovecharon estas jornadas. Ahora el objetivo sin lugar a dudas debe ser triplicar ese número sosteniendo muchas más jornadas”, destacó Speranza.

“Realmente llegar a la sexta edición es una satisfacción y nosotros siempre en estos momentos de cierre nos detenemos a analizar y reflexionar acerca de cuáles son las situaciones a reforzar, sobre todo en este proyecto que debe adaptarse a las demandas actuales”, dijo por su parte Norma Bessone, en representación de la Sociedad Rural.

Cabe destacar que las Jornadas fueron declaradas de interés educativo por el Ministerio de Educación de Santa Fe, a través de la resolución Nº 1842/16.