El CRAR y su fiesta con la edición 44° del Seven

FOTO LA OPINION DIRIGENTE./ Mariano Acastello brindó precisiones.

El Círculo Rafaelino de Rugby tiene todo listo para vivir un fin de semana a puro Seven. El sábado 9 y domingo 10 de noviembre, a partir de las 12 y hasta las 18 aproximadamente, se realizará la edición número 44 del tradicional evento de rugby reducido, uno de los más prestigiosos del interior del país.

Mariano Acastello, Coordinador General del Seven "Ciudad de Rafaela", nos visitó en la víspera para contarnos algunos detalles generales.

Como viene aconteciendo en los últimos años, el evento estará complementado por el torneo de juveniles, el de rugby femenino y el de hockey femenino, éste en su séptima edición.

El certamen mayor tendrá la presencia de 18 equipos, siendo los siguientes: Colegio del Sur, Lomas (Posadas), Paraná 7, San Patricio de Corrientes, Sixty Rugby Club de Chaco, Taraguy de Corrientes, CRAR A, CRAR B, CRAR C, Estudiantes y Capibá de Paraná, Santa Fe Rugby, Universitario de Salta, Brown San Vicente, Atlético del Rosario, Córdoba Athletic, Jockey Villa María y Palermo Bajo de Córdoba. El anfitrión estuvo ajustando detalles en la semana en el marco del Seven de la Unión Santafesina.

Acastello destacó que varios presidentes de clubes estarán acompañando a los planteles, un detalle que marca la importancia que va ganando el Club en estos años, a partir fundamentalmente de la presencia de Mayco Vivas en Los Pumas.

Por otra parte, el torneo de juveniles contará con 8 elencos, el de rugby femenino con 5 y el de hockey con 8 equipos.

El dirigente aclaró que no se cobrará entrada general, solo el estacionamiento donde los valores serán de 100 pesos para los autos y de 50 pesos para las motos. Habrá servicio de cantina y barra, con la "famosa" bondiola del CRAR a precios promocionales.